В Сети продолжают регулярно появляться новые подробности разработки анонсированного в прошлом месяце ремейка Dead Space. Некоторое время назад начали появляться слухи о том, что производство ремейка возглавляет экс-геймдиректор Assassin’s Creed Valhalla Эрик Баптизат, и вот, сегодня он сам подтвердил эти сведения в беседе с изданием Video Games Chronicle.

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Баптизат проработал в Ubisoft в течение шестнадцати лет, успев за это время помимо «Вальгаллы» потрудиться над Assassin’s Creed Black Flag, Assassin’s Creed Unity и Assassin’s Creed Origin. Весной этого года Баптизат перешёл в студию EA Motive, которая и занимается созданием ремейка Dead Space.

Пока что ремейк Dead Space находится на совсем ранних стадиях разработки, поэтому никакими подробностями игрового процесса мы не обладаем. Известно лишь, что проект будет бескомпромиссным, и что в него включат весь вырезанный из оригинала контент. Поскольку речь идёт о создаваемом с нуля ремейке, некоторые важные элементы геймплея будут изменены или позаимствованы из более современных второй и третьей частей серии.

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Никаких, даже приблизительных сроков выхода у ремейка пока, понятное дело, нет.