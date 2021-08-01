Не секрет, что видеоигры давно перестали быть развлечением для небольшой кучки зажиточных любителей высоких технологий, а в эпоху пандемии и вовсе превратились в одно из немногих доступных интерактивных развлечений в условиях нахождения в четырёх стенах. Как следствие, у игроков кардинальным образом различаются подходы к прохождению: одним достаточно выкрутить всё на «Easy», другим же для полного удовлетворения обязательно необходимо пройти игру на максимально сложном уровне. Специально для товарищей из второй категории Ubisoft готовит режим «Сопротивление» (Resistance) для Watch Dogs Legion.

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Согласно описанию, при активации «Сопротивления» игрок действительно почувствует отпор со стороны авторитарного антиутопического государства: перемещаться по городу станет гораздо опаснее, приближаться к солдатам Альбиона также не рекомендуется, ну а система быстрого перемещения посредством лондонского метро и вовсе будет отключена. Причина — мы слишком опасные преступники, и все нас знают. Своеобразный аналог быстрого перемещения будут имитировать наши агенты, которых можно расставить в ключевых точках города, переключаясь между ними.

Запуск режима «Сопротивление» запланирован на август, но пока без конкретики.