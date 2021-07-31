Релиз ролевого экшена The Ascent состоялся несколько дней назад. Этот высокотехнологичный проект в декорациях сурового киберпанка, в целом, пока неплохо воспринимается публикой. Например, в Steam у него имеется 78% рейтинга на основании почти двух тысяч отзывов. Студия Neon Giant изначально пообещала реализовать в The Ascent поддержку трассировки лучей и DLSS — причём, только для PC. На текущий момент известно, что представители Neon Giant исполнили задуманное только по отношению к Steam-версии.

реклама

анонсы и реклама Самая дешевая 3060, дешевле нет нигде 3060Ti MSI Gaming X за копейки в Регарде -25% на RTX 3060 Ti за неделю в Ситилинке 3080 LHR мегадешево в Регарде 3070 Ti MSI Gaming - цена упала на порядок 3090 дешево в XPERT.RU -21000р на 14Tb WD 3070 Ti дешевле 100тр, цена вдвое снижена с анонса <b>RTX 3060 Ti за копейки</b> в XPERT.RU

Любознательные пользователи смогли выяснить, что при установке The Ascent из Steam никаких вопросов с реализацией DLSS и рейтрейсинга не возникает. А вот если запустить эту игру через Game Pass, то поддержки указанных современных технологий там не будет. Разумеется, энтузиасты принялись «бомбардировать» представителей Neon Giant в Twitter, пытаясь, узнать, как долго подписчики Game Pass будут страдать без DLSS и «лучей». Ответ пришёл практически сразу: разработчики заверили, что сейчас они вместе с партнёрами заняты решением данной проблемы.

реклама It is being looked at, with the intent of fixing it/bringing it to parity with steam across the board. / Tor — Neon Giant (@NeonGiantGames) July 31, 2021

Напомним, ролевой экшен The Ascent с первого дня релиза попал в библиотеку Game Pass, на консолях Xbox Series X|S он тоже доступен. Разработкой проекта занималось всего 12 человек, поэтому некоторые глобальные технические вопросы могут решаться не так быстро.