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Ролевой экшен The Ascent получил поддержку трассировки лучей и DLSS, но пока только в Steam-версии

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Релиз ролевого экшена The Ascent состоялся несколько дней назад. Этот высокотехнологичный проект в декорациях сурового киберпанка, в целом, пока неплохо воспринимается публикой. Например, в Steam у него имеется 78% рейтинга на основании почти двух тысяч отзывов. Студия Neon Giant изначально пообещала реализовать в The Ascent поддержку трассировки лучей и DLSS — причём, только для PC. На текущий момент известно, что представители Neon Giant исполнили задуманное только по отношению к Steam-версии.

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Любознательные пользователи смогли выяснить, что при установке The Ascent из Steam никаких вопросов с реализацией DLSS и рейтрейсинга не возникает. А вот если запустить эту игру через Game Pass, то поддержки указанных современных технологий там не будет. Разумеется, энтузиасты принялись «бомбардировать» представителей Neon Giant в Twitter, пытаясь, узнать, как долго подписчики Game Pass будут страдать без DLSS и «лучей». Ответ пришёл практически сразу: разработчики заверили, что сейчас они вместе с партнёрами заняты решением данной проблемы.

Напомним, ролевой экшен The Ascent с первого дня релиза попал в библиотеку Game Pass, на консолях Xbox Series X|S он тоже доступен. Разработкой проекта занималось всего 12 человек, поэтому некоторые глобальные технические вопросы могут решаться не так быстро.

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