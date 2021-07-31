Bungie и Ubisoft судятся с производителями читов для своих игр
С проявлениями читерства в видеоиграх сталкивался, пожалуй, каждый, что недвусмысленно демонстрирует распространённость данного явления. А на фоне пандемии, когда геймеров стало гораздо больше, проблема стала раздуваться до невиданных ранее масштабов. Индустрия читов процветает, и производители данных автоматизирующих игровой процесс программ зарабатывают на этом немыслимые деньги. Впрочем, издатели и разработчики заполонённых жуликами игр всячески пытаются давать последним отпор: совершенствуя системы обнаружения и защиты, а также разбираясь с авторами читов, что называется, «в реале».
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Естественно, физически никто производителей читов не ликвидирует (по крайней мере, нам об этом неизвестно), но вот затаскать их по судам, учитывая, что создание читов — это уже некая форма виртуальной организованной преступности, вполне возможно. Вот Ubisoft и Bungie и решили подать в суд на распространяющий читерские программы сервис Ring-1.
Согласно иску, деятельность данного сервиса наносит прямой ущерб компаниям-истцам. Мало того, что использование читов — это прямое нарушение пользовательского соглашения, так отравление читерами игрового процесса создаёт для компаний-создателей игр упущенную выгоду. Вдобавок Ubisoft и Bungie обвиняют создателей читов в использовании защищённых «копирайтом» изображений.
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Планы у компаний наполеоновские: они надеются, что с помощью суда деятельность сервиса Ring-1 удастся полностью пресечь. Хотя выглядит всё благородно и подогнано под защиту своих интересов и интересов игроков, но свято место пусто не бывает: на месте уничтоженного Ring-1 быстро возникнет такой же портал, как происходило уже не раз.
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