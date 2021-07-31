Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Разработчик-одиночка показал геймплей Hexoplanet — стратегии про то, как роботы подготавливают планету для людей

Умиротворённо. Медитативно. Красиво.
1
Обвал цен: RTX 3060 уже дороже 50 тр
Дешевая 3060 Ti MSI в Ситилинке

Художник, инженер и разработчик Макс Гиттел несколько лет назад задумал создать небольшую игру Hexoplanet, посвящённую теме колонизации планеты. Талантливый самоучка из Германии делал эту игру на протяжении четырёх лет. Хобби в какой-то момент стало требовать слишком много внимания и сил, поэтому для Гиттела крайне важно сейчас довести разработку до конца.

реклама

анонсы и реклама
Самая дешевая 3060, дешевле нет нигде
3060Ti MSI Gaming X за копейки в Регарде
-25% на RTX 3060 Ti за неделю в Ситилинке
3080 LHR мегадешево в Регарде
3070 Ti MSI Gaming - цена упала на порядок
3090 дешево в XPERT.RU
-21000р на 14Tb WD
3070 Ti дешевле 100тр, цена вдвое снижена с анонса
<b>RTX 3060 Ti за копейки</b> в XPERT.RU

Итак, Hexoplanet — стратегия, в которой игроку придётся помогать маленьким роботам осваивать новые планеты. Перед железными человечками стоит весьма благородная цель — обеспечить и подготовить планету для дальнейшего её заселения людьми обычными. Основа геймплея Hexoplanet — разделение мира на шестиугольные клетки, от этого примитивного базиса и придётся отталкиваться.

реклама

Сам игровой процесс максимально медитативный: строим заводы и фабрики, налаживаем цепочки поставок, добываем ресурсы, выпускаем готовые изделия, отправляем всё в нужные участки на карте. Первый трейлер, как раз, и демонстрирует набор активностей в Hexoplanet, попутно раскрывая чарующий визуальный стиль этого проекта.

реклама

Это максимально созидательный и умиротворяющий проект, пожелаем Максу Гиттелу удачи. Релиз Hexoplanet запланирован на будущий год, даты релиза пока нет. За подробностями можно обратиться к официальному сайту проекта.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

hexoplanet
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Разработчик-одиночка показал геймплей Hexoplanet — стратегии про то, как роботы подготавливают планету для людей
1
Мерзкий охотник по имени Каин — герой нового дополнения хоррора Hunt: Showdown
1
Пользователям устройств на базе старых версий Android осенью закроют вход в аккаунты Google
3
«Выживач» Valheim будет получать контент дополнения Hearth & Home по частям, про первую мы уже всё знаем
+
В Сеть утекли сведения о кампании Halo Infinite, разработчики просят игроков не «спойлерить» сюжет
1
Roguelike-экшен Tribes of Midgard оказался удивительно популярным — 250 тысяч копий за три дня
1

Интересные материалы

Тестирование процессора Ryzen 7 5800Х в актуальных играх
25 июля 2021 59
Тестирование процессора Ryzen 5 5600Х в актуальных играх
20 июля 2021 67
Обзор приложения для видеомонтажа Wonderhare Filmora
27 июля 2021 24
Обзор и тестирование блока питания Seasonic PRIME TX-850 (80 Plus Titanium)
19 июля 2021 48
Обзор маршрутизатора ASUS RT-AX55
23 июля 2021 38
Assassin's Creed Odissey и Assassin's Creed Valhalla: тестирование актуальных процессоров
29 июля 2021 35

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Как я урвал RTX 3070 Ti по рекомендованной цене и вышел в плюс после продажи RX 5700 майнеру
61
Как отсутствие мощной видеокарты вернуло мне любовь к играм или игровой марафон с 25 FPS
36
Ретроклокинг: забытый итальянский процессор Genesys B52 MMX CPU
23
Эра Multi-GPU в разгаре или скажи прощай SLi-II
36
Обзор и тестирование моноблока ASUS M3200WUA
9
Битва игровых компьютеров: Core i3-10100F & GeForce RTX 2070 Super VS Ryzen 5 1600 & Radeon RX 5700 ХТ
4
Сводное тестирование разгонного потенциала комплектов памяти ADATA XPG Spectrix D50 RGB DDR4-3600
3

Сейчас обсуждают

Roman
21:14
Плохая хрень требования по процессорам. Ошибка Microsoft
Первая бета-версия Windows 11 уже доступна для скачивания
Эдгар Кот
21:11
С лучшей в долгосрок пока нету. Уже давно давно в краткосрок нету монет получше. Не считая конечно lhr версии карт
Как я урвал RTX 3070 Ti по рекомендованной цене и вышел в плюс после продажи RX 5700 майнеру
Bojack Horseman
21:11
перекрась и продавай, не тупи
Как я урвал RTX 3070 Ti по рекомендованной цене и вышел в плюс после продажи RX 5700 майнеру
Эдгар Кот
21:09
Да уж, нажился парень, карта чуть мощнее, при этом пол года сидел и ждал ее... за пол года мог откладывать по 5к рублей в месяц и взять 3080 хотя бы, а взял самую безтолковую карту во всей серии 3000 ...
Как я урвал RTX 3070 Ti по рекомендованной цене и вышел в плюс после продажи RX 5700 майнеру
Anastasiya Avdunicheva
21:08
Мультяшная графика, но в одиночку сделать это сильно.
Разработчик-одиночка показал геймплей Hexoplanet — стратегии про то, как роботы подготавливают планету для людей
Евген Матвиец
21:04
Автор пиздобол!!! Таких цен (rx5700 за 22к и rtx3070ti за 58к) никогда не было.тепло каких поискать
Как я урвал RTX 3070 Ti по рекомендованной цене и вышел в плюс после продажи RX 5700 майнеру
Bojack Horseman
21:04
Не совсем понял, в какой именно плюс ты вышел, сначала продав карту за 60000, а потом купив карту за 60000. пысы. 3070 хотя бы не ЛХС? пыпысы. Это реально ты на фотографиях?
Как я урвал RTX 3070 Ti по рекомендованной цене и вышел в плюс после продажи RX 5700 майнеру
Саня Воробей
21:04
Чёт пока в ветке и вижу.. Вот фанатики амд.. Вот Фанатики амд.. А фанатиков амд то и не наблюдаю.. Помоему у кого то крыша потекла..
Видеокарта Intel Xe DG1 протестирована в 17 играх
DeadMamonth
21:03
А толку, разная площадь кристала
Изображение материнской платы на чипсете Intel Z690 попало в сеть
Иван Мордохвостиков
20:59
А зачем? Цель то прибыль, иначе незачем упарываться.
Видеокарты GeForce RTX 4090 и Radeon RX 7900 XT будут потреблять около 400-500 Вт
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем