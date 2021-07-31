Разработчик-одиночка показал геймплей Hexoplanet — стратегии про то, как роботы подготавливают планету для людей
Художник, инженер и разработчик Макс Гиттел несколько лет назад задумал создать небольшую игру Hexoplanet, посвящённую теме колонизации планеты. Талантливый самоучка из Германии делал эту игру на протяжении четырёх лет. Хобби в какой-то момент стало требовать слишком много внимания и сил, поэтому для Гиттела крайне важно сейчас довести разработку до конца.
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Итак, Hexoplanet — стратегия, в которой игроку придётся помогать маленьким роботам осваивать новые планеты. Перед железными человечками стоит весьма благородная цель — обеспечить и подготовить планету для дальнейшего её заселения людьми обычными. Основа геймплея Hexoplanet — разделение мира на шестиугольные клетки, от этого примитивного базиса и придётся отталкиваться.
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Сам игровой процесс максимально медитативный: строим заводы и фабрики, налаживаем цепочки поставок, добываем ресурсы, выпускаем готовые изделия, отправляем всё в нужные участки на карте. Первый трейлер, как раз, и демонстрирует набор активностей в Hexoplanet, попутно раскрывая чарующий визуальный стиль этого проекта.
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Это максимально созидательный и умиротворяющий проект, пожелаем Максу Гиттелу удачи. Релиз Hexoplanet запланирован на будущий год, даты релиза пока нет. За подробностями можно обратиться к официальному сайту проекта.
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