Разработчики из Crytek представили Through the Bone Briar — очередное дополнение для кооперативного экшена Hunt: Showdown. Фанатов игры такая прибавка уже давно не может удивлять — она стандартная по наполнению. DLC содержит в себе два легендарных оружия: «Кошмар» (Winfield M1873C «Вандал-ударник») и «Обломки костей» (Specter 1882 со штыком). Ещё одна составная компонента дополнения — легендарный охотник по имени Каин. За подробностями можно обратиться к официальному трейлеру.

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По здешней легенде, Каин принёс большую жертву и вынужден расплачиваться за свой выбор. Официальное описание охотника в Steam даёт нам следующую информацию:

«Каин давно забыл себя прежнего, но воспоминания нет-нет, да просачиваются из темных закоулков памяти по ночам, когда кошмары впиваются в его истерзанный разум. Поэтому он и носит с собой Кошмар... Нет, вовсе не в попытке оградиться от ужасов, а чтобы переживать их снова и снова. Они тащат его навстречу смерти, служа единственным напоминанием о том, что было... и прошло. Обломки костей не дают хозяину заплутать в лабиринте из трупов, который он воздвиг своими руками.»

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Странный и опасный тип этот Каин, в общем. За DLC у вас попросят в том же Steam 157 рублей, но конкретная цена (со скидкой 10%) останется актуальной только до 5 августа.