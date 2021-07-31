Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Пользователям устройств на базе старых версий Android осенью закроют вход в аккаунты Google

Есть смартфон на базе Android 2.3? Пора с ним что-то делать.
+
Обвал цен: RTX 3060 уже дороже 50 тр

Владельцам старых устройств на базе операционной системы Android в скором времени станет очень сложно пользоваться службами и фирменными приложениями Google. Компания Google начала рассылать пользователям древних версий Android электронные письма о том, что с конца сентября на их устройствах под управлением Android 2.3.7. (Gingerbread) и более ранних версии заблокируется возможность авторизации в аккаунтах Google.

реклама

анонсы и реклама
Самая дешевая 3060, дешевле нет нигде
3060Ti MSI Gaming X за копейки в Регарде
-25% на RTX 3060 Ti за неделю в Ситилинке
3080 LHR мегадешево в Регарде
3070 Ti MSI Gaming - цена упала на порядок
3090 дешево в XPERT.RU
3070 Ti дешевле 100тр, цена вдвое снижена с анонса
-27 000р на 18Tb WD
<b>RTX 3060 Ti за копейки</b> в XPERT.RU

Такое решение мотивируется банальными критериями повышения безопасности экосистемы Android. Google закроет вход с 27 сентября текущего года. Если зайти в систему на устройстве после 27 сентября, то можно будет прочитать сообщение об ошибке авторизации при попытке использовать программные пакеты и службы Google. К последним относятся YouTube, Gmail и карты.

На этом список досадных ограничений для обладателей старых устройств не заканчивается. После 27 сентября пользователь устройства, выпущенного до декабря 2010 года, не сможет создавать новые аккаунты Google, изменять пароль учётной записи или даже делать сброс до заводских настроек.

реклама

Владельцам древних аппаратов (если такие устройства ещё работают) остаётся только провести плановый апгрейд — проще говоря, купить более современный смартфон. Кстати, Android 12 считается самой актуальной версией мобильное ОС от Google, её официальный запуск должен случиться осенью текущего года.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

android google
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Пользователям устройств на базе старых версий Android осенью закроют вход в аккаунты Google
+
«Выживач» Valheim будет получать контент дополнения Hearth & Home по частям, про первую мы уже всё знаем
+
В Сеть утекли сведения о кампании Halo Infinite, разработчики просят игроков не «спойлерить» сюжет
1
Roguelike-экшен Tribes of Midgard оказался удивительно популярным — 250 тысяч копий за три дня
1
В GOG проходит раздача Wanderlust Transsiberian про путешествие из Москвы во Владивосток
+
В «выживаче» Icarus от автора DayZ пройдёт цикл бета-тестов, но саму игру отложили до ноября
+

Интересные материалы

Тестирование процессора Ryzen 7 5800Х в актуальных играх
25 июля 2021 59
Тестирование процессора Ryzen 5 5600Х в актуальных играх
20 июля 2021 67
Обзор приложения для видеомонтажа Wonderhare Filmora
27 июля 2021 24
Обзор и тестирование блока питания Seasonic PRIME TX-850 (80 Plus Titanium)
19 июля 2021 48
Обзор маршрутизатора ASUS RT-AX55
23 июля 2021 38
Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix LC GeForce RTX 3080 Ti
28 июля 2021 24

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Как я урвал RTX 3070 Ti по рекомендованной цене и вышел в плюс после продажи RX 5700 майнеру
46
Как отсутствие мощной видеокарты вернуло мне любовь к играм или игровой марафон с 25 FPS
34
Эра Multi-GPU в разгаре или скажи прощай SLi-II
35
Ретроклокинг: забытый итальянский процессор Genesys B52 MMX CPU
19
Обзор и тестирование моноблока ASUS M3200WUA
9
Битва игровых компьютеров: Core i3-10100F & GeForce RTX 2070 Super VS Ryzen 5 1600 & Radeon RX 5700 ХТ
3

Сейчас обсуждают

Renegade1979
16:49
Чел все перекрутил, сравнивать же надо с 3060ti, та стоит примерно так же )) а тут и шину порезали!
AMD официально представила Radeon RX 6600 XT — новинка быстрее RTX 3060 в среднем на 15 %
Алексей Филенков
16:47
Надо на них Грету натравить. Реально комп в печку превращают. Земля в опасности! )
Видеокарты GeForce RTX 4090 и Radeon RX 7900 XT будут потреблять около 400-500 Вт
mouz
16:46
Уууууу) приплыли)))) мать доставай киловатный БП)
Видеокарты GeForce RTX 4090 и Radeon RX 7900 XT будут потреблять около 400-500 Вт
rebel-1
16:44
А вот и хохлодибилы повылазили. Сгинь обратно на плантации, обезъяна, вашей хохляндии не существовало никогда. Потрынди еще про свободу слова, хохлотварь. Уж кто то, а ты то кукарекать не должен об эт...
Европейский союз выписал штраф Amazon на сумму 888 миллионов долларов
GrozaX
16:43
Только это не политический сайт)
Европейский союз выписал штраф Amazon на сумму 888 миллионов долларов
Андрей Маликов
16:43
В следующ. статье пусти слух " Что на учениях ВМФ США по ошибке нанесла удар по Тайваню и ЮжнойКорее", а значит Электроника подорожает в 100раз. МЫ ведь верим каждому высеру Блохера. Бегооом все к Лин...
Производящий графические процессоры Nvidia завод Samsung поднимает цены
GO!
16:43
Фигня с урезанным кэшем и линиями pci. Бессмысленная покупка.
AMD официально дала старт появлению гибридных процессоров Ryzen 5000G в розничной продаже
Марк Твен
16:42
Ты на всю башку долбанутый. Именно представители твоей страны убивают людей в Донецке.
Европейский союз выписал штраф Amazon на сумму 888 миллионов долларов
Simon Crebbs
16:41
Высосано из пальца очередными "экспертами". Но с другой стороны, если Nvidia и вправду додумается (а она может) до такого энергопотребления ради дурацкого 4К, то становится даже интересно, как инженер...
Видеокарты GeForce RTX 4090 и Radeon RX 7900 XT будут потреблять около 400-500 Вт
evsapelkin
16:39
Такими темпами скоро 3 фазное питание нужно будет и блок питания киловатта на 3 . Подключаем водянку и врезаем в отопление дома , вот вам и отопление в зимний период . Летом к душу и моемся теплой вод...
Видеокарты GeForce RTX 4090 и Radeon RX 7900 XT будут потреблять около 400-500 Вт
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем