«Выживач» Valheim будет получать контент дополнения Hearth & Home по частям, про первую мы уже всё знаем
Разработчики популярного «выживача» Valheim в этом году собирались выпустить только одно крупное обновление. Контентная прибавка под названием Hearth & Home обросла подробностями, которыми мы сейчас и поделимся с вами.
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Итак, DLC запланировано к выходу в текущем квартале — если точнее, то его первая часть. Разработчики Valheim считают вполне приемлемым разделение дополнения на несколько составных элементов. После выхода первой части, осенью, представители студии Iron Gate займутся добавлением новых построек, станций, рецептов, материалов и многого другого.
Первая часть DLC — она про деньги. Игрокам подарят замечательную механику складывания накопленного золота в ровные стопочки. Не хотите никому показывать собранное добро? Можно припрятать его в сундуки для сокровищ или за железные решётки.
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Напомним, симулятор выживания Valheim вышел в раннем доступ Steam в феврале текущего года. Детище студии Iron Gate и издательства Coffee Stain Publishing смогло показать очень мощный старт — только в первый месяц после релиза было продано свыше 5 миллионов копий игры. Но за «помповым» выходом последовали месяцы затишья. Изначально в этом году разработчики Valheim должны были выпустить 4 дополнения, но потом все разговоры свелись к подготовке релиза только одного DLC. Которое, как вы теперь знаете, разбивают на несколько частей. Если так пойдёт и дальше, то случай с Valheim станет хрестоматийным примером того, как не нужно вести работу над контентом для невероятно успешного инди-проекта.
Впрочем, в Steam у «выживача» имеются 96% рейтинга на основании более 223 тысяч отзывов, поэтому народной любви ему точно не занимать.
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