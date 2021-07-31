Казалось бы, только во вторник состоялся запуск инди-проекта Tribes of Midgard, а уже спустя всего несколько дней его разработчики из студии Norsfell Games рапортуют о 250-тысячной проданной копии своего творения. Авторы очень гордятся данным результатом и, очевидно, сами не ожидали столь высокой востребованности Tibes of Midgard.

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Напомним, что Tribes of Midgard, как и положено любой современной игре, сочетает в себе сразу несколько жанров. Здесь есть и элементы ролевого экшена, и система возведения своего викингского поселения, и добыча ресурсов, и, естественно, выживание. Причём, всё это можно делать в компании до десяти друзей.

Действие Tribes of Midgard разворачивается в мире, созданном на основе скандинавской мифологии: по сюжету, различные мифические существа, духи и великаны грозят концом света (Рагнарёком), и с этим надо что-то делать. Не исключено, что именно данному обстоятельству (нордическая мифология — очень популярный сеттинг среди геймеров) Tribes of Midgard и обязана столь стремительными показателями продаж.