В «выживаче» Icarus от автора DayZ пройдёт цикл бета-тестов, но саму игру отложили до ноября
Рассчитывать на то, что амбициозный «выживастик» Icarus от создателя DayZ Дина Холла сможет выйти в изначально обозначенный срок без переносов релиза, было, конечно, благородно, но обстоятельства всё же продолжают диктовать разработчикам свои условия, и миновать судьбы отложенного запуска «Икарусу» не удалось.
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Изначально предполагалось, что Icarus выйдет 11 августа, но сегодня разработчики из RocketWerkz сообщили о том, что запуск их многообещающего проекта отложен до ноября. Точной датой с нами поделятся позже. Причина переноса предельно шаблонная: чтобы удостовериться в том, что Icarus соответствует всем стандартам качества, разработчикам нужно больше времени.
Есть в данном известии и позитивная часть: дополнительное время параллельно будет использовано для проведения цикла бета-тестирований с участием сообщества. RocketWerkz планирует проводить тестирования каждые две недели, и каждый раз концентрироваться на конкретном аспекте игрового процесса. Так, например, в конце августа разработчики проверят лесной биом, в конце сентября — арктический биом, ну а в октябре — пустынный.
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Всего проведут шесть циклов, и завершится последний 7 ноября. Таким образом, логично предположить, что полноценный запуск Icarus состоится не раньше середины ноября.
Напомним, что в Icarus мы посетим планету Икар, которую человечество присмотрело для себя в качестве замены Земле. Условия здесь похожи на земные, но самое главное — Икар богата неким бесценным ресурсом, на добычу которого отправились сорвиголовы со всей Земли. За одного из таких авантюристов мы и будем играть.
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