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Вышло большое обновление для Telegram: видеозвонки на 1000 зрителей, редактор изображений для PC-версии и многое другое

Стабильность и развитие — это прекрасно.
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Команда поддержки Telegram объявила о выпуске действительно большого обновления для мессенджера, после установки которого в групповых видеозвонках появится поддержка до 1000 зрителей. В видеоконференции одновременно принимать участие могут 30 человек, но в будущем ограничение на число зрителей будет снято.

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Также в новой версии Telegram можно просматривать видеозаписи в ускоренном или замедленном режиме. Для видеосообщений повышено качество и разрешение изображения, добавлена возможность развернуть видео на всю ширину экрана. Помимо этого, трансляция экрана стала доступна в видеозвонках между двумя пользователями. К тому же, в любых звонках при трансляции экрана передаётся звук с устройства. Собственно, так выглядят все нововведения для Telegram, но теперь мы разберём их по порядку.

Итак, функция групповых видеозвонков получила индекс 2.0 — видимо, так разработчики пытались показать нам, насколько сильно всё изменилось. В режиме видеоконференции могут одновременно транслировать видео с камеры или изображение с экрана до 30 участников. А вот зрителей может быть до 1000. То есть, с помощью Telegram теперь можно организовывать просмотр трансляции лекций, концертов и других массовых мероприятий. Правда, в двух последних случаях лучше подойдут трансляции с YouTube, где никаких ограничений нет. Лекции и обучающий контент — пожалуйста. Команда поддержки Telegram пообещала, что в одном из ближайших обновлений ограничение на количество зрителей будет снято.

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Функция видеосообщений тоже получила индекс 2.0. После установки обновления качество и разрешение изображения в видеосообщениях увеличится. А если нажать на полученное видеосообщение, то оно развернётся на всю ширину чата. После постановки такого ролика на паузу, его можно перемотать назад или вперёд. Помимо этого, запущенная на устройстве музыка продолжает играть во время записи видеосообщения, а во время записи с задней камеры можно приблизить изображение.

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Обновлённый видеоплеер позволяет замедлить или ускорить видеозапись, выбрав скорость 0.5, 1.5 или 2Х. На Android также поддерживается скорость 0.2x.

Новая версия Telegram позволяет транслировать экран как в групповых видеозвонках, так и в звонках между двумя пользователями. При этом транслируется не только изображение, но и звук с устройства.

Автоматическое удаление сообщений в чатах теперь можно установить на 1 месяц — в дополнение к 1 дню и 1 неделе.

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В приложении Telegram для компьютеров появился редактор изображений. Перед отправкой фотографии или скриншота можно кадрировать или повернуть изображение, добавить к нему рисунок или стикер. Есть возможность отправить отредактированную версию как файл, без потери качества.

Среди других нововведений для Telegram следует отметить следующее:

  • новые анимации для блокировки и разблокировки приложения по пин-коду,
  • новый механизм восстановления пароля;
  • улучшения встроенной камеры на iOS;
  • владельцы устройств на iOS смогут отправлять сообщение сразу нескольким адресатам.

И это мы ещё не говорили об новых эмодзи! Команда поддержки мессенджера пообещала, что следующее большое обновление удивит пользователей не меньше, чем текущее.

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