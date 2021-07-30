Авторы гоночного симулятора RiMS Racing показали, насколько сильно они преуспели в моделировании физики мотоцикла
Студия RaceWard совместно с издательством Nacon опубликовали уже второй по счёту видеодневник, посвящённый разработке гоночного симулятора RiMS Racing. Создатели игры, как и полагается для таких материалов, неспешно ведут размышления о сложностях в работе и потенциально интересных зрителю технических аспектах.
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В свежем видео затронута тема моделирования физической модели — ключевого компонента для гоночного симулятора. При её детальном обсуждении представители RaceWard говорят о внедрённой системе моделирования износа шин во время гонок. Для настройки физической модели разработчики пригласили консультанта Лоренцо Маури, который знает толк в устройстве мотоциклов.
Далее в видеодневнике рассматриваются различные режимы игры, включая карьерный, и воссозданные реальные трассы. В общем, сотрудники RaceWard поставили перед собой задачу раскрыть все основные аспекты игры, релиз которой случится уже очень скоро. В прошлый раз, кстати, авторы вели беседу про дизайн, звуковое сопровождение, графику и многое другое — всё то, что влияет на показатель реализма.
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RiMS Racing поступит в продажу 19 августа на PC, Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4, PlayStation 5 и даже Switch. За подробностями по проекту можно обратиться, например, к официальной страничке в Steam.
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