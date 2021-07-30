Half-Life 2: Remastered Collection замечена в базе данных SteamDB
Если вы, по каким-то причинам, до сих пор ждёте продолжения Half-Life 2, то предлагаем вместе с нами подождать ещё и ремейка второй части. Радоваться пока особо нечему, ведь разговоры об выпуске обновлённой версии игры ведут только среди инсайдеров.
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Итак, есть такой реальный персонаж по имени Тайлер МакУикер, он утверждает, что в скором времени в Steam появится Half-Life 2: Remastered Collection. Он нашёл соответствующую информацию в базе данных SteamDB. Если перейти вот по этой ссылке, то страница проекта с таким названием там действительно будет.
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According to @SteamDB, the team that brought us Half-Life 2: Update is working on a further update and remaster of HL2 & the Episodes, with Valve’s consent.— Tyler McVicker (@Tyler_McV) July 29, 2021
The Half-Life 2: Remastered Collection is coming soon to Steam.https://t.co/5YTjhpS2ud
Созданием сборника, по словам господина МакУикера, занимается группа энтузиастов, выпустившая в 2015 году Half-Life 2: Update. Это улучшенное фанатское издание второй части с большим набором технических улучшений, доработанным освещением и исправленными ошибками.
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Ещё инсайдер заверяет нас в своём «твиттере», что команда, работающая над Half-Life 2: Remastered Collection, получила официальное согласие от самой Valve. Поэтому при официальном анонсе сборника никаких проблем с авторскими правами быть не должно.
Другое дело, что сами энтузиасты теперь должны довести дело до конца. Если даже поверить во всё написанное в SteamDB и сказанное Тайлером МакУикером, остаётся большая вероятность, что Half-Life 2: Remastered Collection мы не увидим ещё очень долго. Так уж принято у фанатов-мододелов — делать амбициозные анонсы и десятилетиями корпеть над задуманным.
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