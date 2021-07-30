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Нестандартный «выживач» Grounded от авторов Fallout New Vegas стал временно бесплатным

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Obsidian Entertainment решила напомнить о существовании своего необычного «выживастика» Grounded, и сделала это в максимально правильной форме — объявив о начале выходных бесплатного доступа. Вплоть до конца воскресенья все желающие смогут опробовать Grounded лично. Хотя традиционных в таких случаях скидок на игру в отношении Grounded не предусмотрено, проект и так стоит сущие копейки — видимо, авторы и издатели посчитали, что скидки ему не требуются.

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Напомним, что Grounded — это выживание в микромире, где мы играем за уменьшенных до размеров муравьёв человечков, которым нужно справляться с гигантскими жуками, пауками, а также не теряться в зарослях травы, которые с таким ростом выглядят настоящими непролазными джунглями. Помимо ужаса игра также прививает понимание того, что всё в этом мире относительно.

Несмотря на отталкивающий сеттинг, из-за которого Obsidian даже приходилось добавлять в проект режим для арахнофобов, средние оценки Grounded в Steam всё же очень высоки и составляют 88 %.

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