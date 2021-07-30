Банк России провёл в мае текущего года опрос с целью замера индикаторов финансовой преступности. Было установлено, что за 2 года этот показатель вырос более чем на 20 процентных пунктов. Также стало известно, что более 75% взрослого населения России за последние 12 месяцев переводили деньги через Интернет или мобильный банкинг.

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Активно растёт использование платёжных карт — их доля в платёжном обороте за прошедший год увеличилась на 10,6 процентных пунктов (до 67,6%). Доля безналичных платежей в целом выросла до 70,3%.

Специалисты Банка России считают, что росту безналичных платежей поспособствовала ситуация с пандемией и связанных с ней ограничениями. Этот фактор стал причиной снижения уровня удовлетворённости населения услугами финансовых организаций до 75%. ЦБ считает, что этот показатель будет восстанавливаться вместе с экономикой. К тому же, среди представителей малого и среднего бизнеса выросло количество тех, кто удовлетворён работой финансовых организаций — до 82,3%.

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Банк России в своём заявлении указал на тот факт, что бизнес и граждане «положительно оценили» антикризисные меры поддержки. Из тех людей, кто воспользовался реструктуризацией кредитов и займов, 73,5% остались удовлетворены такой формой помощи.

Наконец, 87-89% предпринимателей, получивших беспроцентные кредиты на выплату заработных плат, кредиты с возможностью списания в случае сохранения занятости или льготные кредиты под 8,5%, позитивно оценили эти программы.