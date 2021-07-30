В бета-версии клиента Steam появилась совершенно новая страница управления загрузками
Valve подготовила и выпустила специальное обновление для бета-версии клиента Steam, которое меняет дизайн страницы загрузок. В компании считают, что новая версия страницы загрузок более минималистичная и читаемая — кажется, так оно и есть.
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Сам апдейт вышел вчера, 29 июля, он включает в себя, помимо полностью новой страницы загрузок, ряд исправлений и нововведений.
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В Valve выделили несколько отличительных черт переделанной страницы с загрузками:
- цветовая палитра для слабовидящих;
- минималистичный и более сфокусированный дизайн с выраженным CTA (Calls to Action);
- в заголовке загружаемой игры появился её арт или логотип;
- отображение общей шкалы прогресса до завершения загрузки или обновления игры. Раньше пользователю Steam демонстрировался только прогресс загрузки контента;
- неполностью завершенные загрузки или обновления, находящиеся в общем списке для загрузок, теперь будут отображаться с помощью тусклого индикатора выполнения вместе процентом выполнения;
- новый значок (i) рядом с названием игры, будет выдавать подсказку по наведению курсором. Так игрок узнает, что за тип контента включён в текущее обновление. Собственно, типы контента тоже установлены: игровой контент, загружаемый контент, материалы Мастерской Steam и предварительное кэширование шейдеров. Новый значок будет появляться только в том случае, если в обновлении имеется не только игровой контент;
- кнопка «Просмотр новостей» становится ссылкой на патчноут. Эта кнопка появится только для тех игр, разработчики которых потрудились написать этот самый список изменений. Ссылка на примечания к патчу будет появляться только для обновлений, а не для новых установок;
- в пункте меню «Загрузки» добавили кнопку с найстройками;
- в окне загрузок появилась кнопка «Очистить все» - с помощью которой можно очистить все запланированные или завершённые загрузки.
Особый шик в обновлении — новый менеджер хранилища в настройках загрузок. С его помощью можно не только удалять игры, но и перемещать их на другие диски.
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Несколько дней назад мы писали вам о том, что Valve выпустила новую мобильную версию Steam, которая одинаково выглядит как в браузере, так и в приложении.
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