В PS5-версию F1 2021 вернулась трассировка лучей
Хотя рейтрейсинг в F1 2021 для PlayStation 5 выполнен в максимально усечённом виде, этого всё равно оказалось достаточно, чтобы игра потеряла стабильность до такой степени, что функцию пришлось временно отключить до решения проблемы. На выпуск обновления ушло целых десять суток, и вот, теперь оно применено к игре.
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Важно отметить, что в состав обновления включены не только исправления работы трассировки лучей на PlayStation 5, иначе столь длительный срок его выпуска был бы вопиющим фактом некомпетентности. Вместе с тем разработчики решили огромный перечень проблем с вылетами игры, улучшили работу «умного» сглаживания DLSS, поправили баланс в некоторых главах режима карьеры, улучшили стабильность игры в целом и внесли массу мелких изменений и исправлений.
F1 2021 вышла в свет 16 июля и получила очень высокие пользовательские оценки.
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