Разработчики из польской студии Dark Point Games анонсировали Achilles: Legends Untold. Это ролевой экшен, всем своим устройством похожий на проекты серии Dark Souls. Для понимания: студия Dark Point Games была основана всего пару лет назад, в этой команде есть люди, успевшие ранее поработать над Call of Juarez: The Cartel, Lords of the Fallen и другими проектами.

Сами авторы Achilles: Legends Untold в качестве основных источников вдохновения называют не только Dark Souls, но и Diablo. Но разработчики заранее предупреждают, что их проект намного проще и понятнее для простого игрока.

Главный герой Achilles — представьте себе, Ахилл, персонаж древнегреческой мифологии, участник Троянской войны. В игре Ахилл будет отправлен Аидом на сражение с Аресом. Как вы понимаете, тема древнегреческой мифологии отрабатывается в Achilles: Legends Untold по полной программе. Игроку предстоит встретиться с мифическими существами и полубогами в соответствующих декорациях. Для пущего эффекта всем бестиарием в игре будет заправлять система GAIA, предназначенная для координации действий врагов.

Подробнее о Achilles: Legends Untold можно прочитать на официальной страничке проекта в Steam. Сначала проект появится в раннем доступе, но только в 2022 году.