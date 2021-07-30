Польские разработчики анонсировали Achilles: Legends Untold — ролевой экшен, похожий на упрощённую версию Dark Souls
Разработчики из польской студии Dark Point Games анонсировали Achilles: Legends Untold. Это ролевой экшен, всем своим устройством похожий на проекты серии Dark Souls. Для понимания: студия Dark Point Games была основана всего пару лет назад, в этой команде есть люди, успевшие ранее поработать над Call of Juarez: The Cartel, Lords of the Fallen и другими проектами.
реклама
Сами авторы Achilles: Legends Untold в качестве основных источников вдохновения называют не только Dark Souls, но и Diablo. Но разработчики заранее предупреждают, что их проект намного проще и понятнее для простого игрока.
Главный герой Achilles — представьте себе, Ахилл, персонаж древнегреческой мифологии, участник Троянской войны. В игре Ахилл будет отправлен Аидом на сражение с Аресом. Как вы понимаете, тема древнегреческой мифологии отрабатывается в Achilles: Legends Untold по полной программе. Игроку предстоит встретиться с мифическими существами и полубогами в соответствующих декорациях. Для пущего эффекта всем бестиарием в игре будет заправлять система GAIA, предназначенная для координации действий врагов.
реклама
Подробнее о Achilles: Legends Untold можно прочитать на официальной страничке проекта в Steam. Сначала проект появится в раннем доступе, но только в 2022 году.
реклама
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила