В середине месяца разработчики из Mojang объявили о том, что через две недели (с того момента) их ролево-экшенное ответвление Minecraft с подзаголовком Dungeons получит свежую контентную добавку — дополнение Echoing Void. Указанное время прошло, все фанаты проекта уже могут приступить к прохождению аддона.

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Дополнение является финальным: оно завершит заложенную в игре сюжетную линию, добавит в проект новую экипировку, оружие, противников и могучего финального босса.

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Кроме того, вместе с Echoing Void состоялся релиз «ультимативного» издания Minecraft Dungeons — самой игры и всех дополнений к ней. Так сказать, главный намёк на то, что дополнительного платного контента для игры выходить уже не предусмотрено.