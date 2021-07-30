Дополнение Echoing Void к Minecraft Dungeons уже доступно для прохождения
В середине месяца разработчики из Mojang объявили о том, что через две недели (с того момента) их ролево-экшенное ответвление Minecraft с подзаголовком Dungeons получит свежую контентную добавку — дополнение Echoing Void. Указанное время прошло, все фанаты проекта уже могут приступить к прохождению аддона.
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Дополнение является финальным: оно завершит заложенную в игре сюжетную линию, добавит в проект новую экипировку, оружие, противников и могучего финального босса.
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Кроме того, вместе с Echoing Void состоялся релиз «ультимативного» издания Minecraft Dungeons — самой игры и всех дополнений к ней. Так сказать, главный намёк на то, что дополнительного платного контента для игры выходить уже не предусмотрено.
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