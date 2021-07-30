Компания Huawei поделилась предварительными успехами по популяризации свой мобильной операционной системы HarmonyOS 2.0. Доподлинно установлено, что альтернативу Android установили уже 40 миллионов раз. Эти показатели можно считать довольно успешными, ведь система была официально запущена только 2 июня 2021 года.

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На волне успешной популяризации HarmonyOS 2.0 генеральный директор Huawei, господин Ю Чэндон (Yu Chengdong) заявил, что компания собирается выпустить ОС для смартфонов Huawei P10 и Huawei Mate 9. Более старые модели устройств тоже в этой ситуации рассматриваются.

На сегодняшний день Huawei уже успела выпустить HarmonyOS 2.0 для смартфонов Huawei Mate 10, Mate 20, Mate 30, Mate 40, P10, P20, P30, P40. Для планшетов обновки тоже запланированы, речь идёт об устройствах серий Huawei MatePad Pro и MediaPad M6.

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Что до скоро выхода альтернативной мобильной ОС на Huawei P10 и Huawei Mate 9, то изначально производитель планировал это сделать только в следующем году. Вероятно, сейчас ситуация изменилась.