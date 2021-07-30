В Marvel’s Avengers можно поиграть бесплатно до конца выходных
Несколько часов назад супергеройский боевик Marvel’s Avengers пополнился свежим DLC под названием Black Panther War For Wakanda. Аддон, как и предыдущие наборы дополнительного контента для Marvel’s Avengers, бесплатен, и расширяет игровой процесс примерно на 7—8 часов. В общем, событие важное, и по такому случаю Crystal Dynamics совместно со Square Enix решили провести в игре выходные бесплатного доступа.
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Акция продлится вплоть до первого августа включительно; таким образом, если считать сегодняшний день, но на ознакомление с Marvel’s Avengers у вас будет трое суток. PC-версия доступна в Steam.
Вместе с тем на игру также распространяется большая скидка: вплоть до 11 августа Marvel’s Avengers можно взять за 60 % от номинальной стоимости, или за 1 199 рублей вместо стандартных 1 999 рублей.
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