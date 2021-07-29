Дополнение с Чёрной пантерой для Marvel’s Avengers выйдет в середине августа
Square Enix совместно с Crystal Dynamics решили не мучать людей и вскоре после анонса дополнения War for Wakanda для Marvel’s Avengers огласили точную дату его релиза. Отправиться в Ваканду и помочь супергерою Т’Чалле (он же Чёрная пантера) ликвидировать угрожающего безопасности государства злодея Улисса Кло можно будет уже 17 августа.
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Дополнение бесплатное для всех владельцев оригинальной Marvel’s Avengers, но от этого не менее ценное: местная сюжетная кампания обогатит проект примерно на 7,5 часов.
Отметим, что Marvel’s Avengers в целом стала провальным проектом, поэтому вряд ли аддон заинтересует многих.
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