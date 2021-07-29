Разработчики Fallout 76 решили напомнить о существовании данного сетевого проекта максимально необычным способом — сами того не желая. Если же называть вещи своими именами, то Bethesda «вляпалась» в небольшой скандал, связанный с одним из новых заданий для Fallout 76. Так, игрокам с недавних пор предлагают в этой игре накапливать опыт и снаряжение, просто убивая коммунистов.

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В новом обновлении для сетевого Fallout, тестирование которого происходит прямо сейчас, есть ежедневное испытание, требующее ликвидировать китайских солдат. Неравнодушные инсайдеры заметили, что разработчики используют в своём проекте готовые ассеты для создания «Коммунистической группы врагов», куда входят единственные не англоговорящие персонажи.

реклама Ashamed to admit it didn’t occur until pointed out to me that Fallout 76 adding communist faction to daily ops potentially is just making it a Chinese person murder sim…in a time when racially motivated violence against Asians is at a high in the US. Not a good look, Bethesda. — DrPhibbs (@DrPhibbs) July 23, 2021

Тестировщики уже успели назвать обновление для Fallout 76 «симулятором убийцы китайцев».

реклама There‘ll be an update to #Fallout76 giving chinese communists as enemies to slay in the Daily Ops. Already „misfigured“ as Ghouls, the player has no chance for peaceful interact but the war is long over.



What do our asian Comrades think about this?#Bethesda #StopAsianHate — SovietStationFM / TV (@SovietStationFM) July 26, 2021

Знающие люди должны помнить, что война с Китаем — центральная тема конфликта во вселенной Fallout, но обывателей в Twitter такое не остановит. Как относиться к заявлениям тестировщиков — каждый решит для себя сам.