Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Тестировщиков обновления Fallout 76 возмутило ежедневное задание с ликвидацией китайцев-коммунистов

Лор? Не, не слышали.
7
Обвал цен: RTX 3060 уже дороже 50 тр
-25% на RTX 3060 Ti за неделю в Ситилинке

Разработчики Fallout 76 решили напомнить о существовании данного сетевого проекта максимально необычным способом — сами того не желая. Если же называть вещи своими именами, то Bethesda «вляпалась» в небольшой скандал, связанный с одним из новых заданий для Fallout 76. Так, игрокам с недавних пор предлагают в этой игре накапливать опыт и снаряжение, просто убивая коммунистов.

реклама

анонсы и реклама
Самая дешевая 3060, дешевле нет нигде
3060Ti MSI за копейки в Регарде
3060 Gigabyte очень дешево в Регарде
-25% на RTX 3060 Ti за неделю в Ситилинке
3080 LHR мегадешево в Регарде
-125 000р на Gigabyte RTX 3080 в Ситилинке
-54 000р на RTX 3080 Ti Gigabyte Gaming
<b>В полтора раза упала цена</b> 75" 7680 x 4320 Samsung
-27 000р на 18Tb WD
<b>RTX 3060 Ti за копейки</b> в XPERT.RU

В новом обновлении для сетевого Fallout, тестирование которого происходит прямо сейчас, есть ежедневное испытание, требующее ликвидировать китайских солдат. Неравнодушные инсайдеры заметили, что разработчики используют в своём проекте готовые ассеты для создания «Коммунистической группы врагов», куда входят единственные не англоговорящие персонажи.

Тестировщики уже успели назвать обновление для Fallout 76 «симулятором убийцы китайцев».

Знающие люди должны помнить, что война с Китаем — центральная тема конфликта во вселенной Fallout, но обывателей в Twitter такое не остановит. Как относиться к заявлениям тестировщиков — каждый решит для себя сам.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

fallout 76 bethesda
предыдущая новость
следующая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

State of Decay 3 создают на базе Unreal Engine 5
+
Тестировщиков обновления Fallout 76 возмутило ежедневное задание с ликвидацией китайцев-коммунистов
7
Видео: что умеет Сиар, новый персонаж Apex Legends
2
В Epic Games Store дарят Train Sim World 2 и Mothergunship, на очереди — A Plague Tale Innocence
1
Трейлер к сегодняшнему выходу киберпанк-экшена The Ascent
+
King’s Bounty 2 ушла в печать и обзавелась системными требованиями
6
Следующая прошивка для PlayStation 5 активирует возможность использования второго SSD
12

Интересные материалы

Тестирование процессора Ryzen 7 5800Х в актуальных играх
25 июля 2021 58
Тестирование процессора Ryzen 5 5600Х в актуальных играх
20 июля 2021 67
Обзор маршрутизатора ASUS RT-AX55
23 июля 2021 38
Обзор телефона Philips Xenium E111
16 июля 2021 39
Обзор и тестирование блока питания Seasonic PRIME TX-850 (80 Plus Titanium)
19 июля 2021 48
Обзор приложения для видеомонтажа Wonderhare Filmora
27 июля 2021 23

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Майнинг Ethereum скоро изменится — что произойдёт с майнерами, геймерами и ценами на видеокарты
96
Неудача ценовой политики AMD в 2021 году на примере четырех и шестиядерных процессоров
131
3 сборки ПК по рецептам Ютуба
42
Начало Эры Multi-GPU видеокарт или когда две головы лучше одной
81
Grand Theft Auto V: тестирование актуальных видеокарт и процессоров
15
Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix LC GeForce RTX 3080 Ti
17
Assassin's Creed Odissey и Assassin's Creed Valhalla: тестирование актуальных процессоров
27

Сейчас обсуждают

Арктур Пирожков
20:27
Задаунвольченные под эфир 1660 супер потребляют около 70 ватт. У самой лучшей материнки для майнинга GA-B250-FinTech в комплекте идет синхронизатор на три БП. Так что проблем нет НИКАКИХ.
Майнинг Ethereum скоро изменится — что произойдёт с майнерами, геймерами и ценами на видеокарты
Jack NotFound
20:26
> Но, вдруг появилось оригинальное решение! А что, если на одной плате разместить 2 GPU? Крутая идея, да? Как олдфаг, могу возразить, что эта крутая идея появилась намного раньше, называлась как-то вр...
Начало Эры Multi-GPU видеокарт или когда две головы лучше одной
Александр Попов
20:24
Когда уже 1660S по нормальной цене завезут? Хотя бы за 30-35к, если уж не за 24-25к как было год назад
Цены на видеокарты продолжают падать – GeForce RTX 3070 с защитой от майнинга со скидкой до 14 000р
DTy
20:23
в нашем городе в тех же самых магазинах.
Во втором квартале AMD удвоила поставки процессоров серии Ryzen 9
Church
20:23
Сиар выглядит как Майкл Джексон. Тогда почему нет основных скиллов связанных с лунной походкой и с маленькими мальчиками?
Видео: что умеет Сиар, новый персонаж Apex Legends
Timur vtoroj
20:23
не прослеживается - надёжные качественные бп - голд 650-750 как стоили 90-120 евро год два три назад так и стоят!безумие коснулось только видеокарт, ОЗУ подорожало это да , но по совсем другой причине
Майнинг Ethereum скоро изменится — что произойдёт с майнерами, геймерами и ценами на видеокарты
George Washintown
20:22
$300-360 не одно и то же нынешнего разброса цен $700-1400 за младшую RTX3060
Майнинг Ethereum скоро изменится — что произойдёт с майнерами, геймерами и ценами на видеокарты
NOFX
20:21
Панос,хорош уже побираться подобными статьями.
Цены на видеокарты продолжают падать – GeForce RTX 3070 с защитой от майнинга со скидкой до 14 000р
Zmax
20:20
https://static.ngs.ru/news/2017/preview/5185f3c52335a4ce5824cf9ec2ef420709622b24_600_450.jpg Председатель Следственного комитета ищет запрещенный контент на DeviantArt
Роскомнадзор грозит заблокировать портал DeviantArt ввиду наличия там запрещённого контента
Renegade1979
20:18
Что было бы неплохо? Большую часть сцанкций на Рашку наклали белые Республиканцы, Обама очень не хотел но его заставили )))
Тестировщиков обновления Fallout 76 возмутило ежедневное задание с ликвидацией китайцев-коммунистов
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем