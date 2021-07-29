Очередной четверг — очередной повод вспомнить про стабильный раздатчик подарочных игр под названием Epic Games Store. С сегодняшнего дня и вплоть до пятого августа все желающие смогут забрать в качестве подарков сразу две игры — Mothergunship и Train Sim World 2.

реклама

анонсы и реклама Самая дешевая 3060, дешевле нет нигде -25% на RTX 3060 Ti за неделю в Ситилинке 3080 LHR мегадешево в Регарде -125 000р на Gigabyte RTX 3080 в Ситилинке -54 000р на RTX 3080 Ti Gigabyte Gaming <b>В полтора раза упала цена</b> 75" 7680 x 4320 Samsung -27 000р на 18Tb WD <b>RTX 3060 Ti за копейки</b> в XPERT.RU

Mothergunship представляет собой боевик, в котором нам необходимо отбивать землю от гигантской армии инопланетных роботов. Проект динамичный, но, всё же, на большого любителя.

Train Sim World 2 же, как следует из названия, это уже симулятор поезда. Для тех, кто хотел бы побывать за лобовым стеклом пригородного или же междугородного локомотива.

реклама

На следующей неделе подарки будут уже поинтереснее. Во-первых, EGS раздаст всем получившую массу наград и восторженных отзывов A Plague Tale Innocence про сестру с братом, убегающих от преследования из Франции времён средневековья. Вторым подарком станет двухмерный платформер-файтинг Speed Brawl.