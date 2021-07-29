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В Epic Games Store дарят Train Sim World 2 и Mothergunship, на очереди — A Plague Tale Innocence

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Очередной четверг — очередной повод вспомнить про стабильный раздатчик подарочных игр под названием Epic Games Store. С сегодняшнего дня и вплоть до пятого августа все желающие смогут забрать в качестве подарков сразу две игры — Mothergunship и Train Sim World 2.

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Mothergunship представляет собой боевик, в котором нам необходимо отбивать землю от гигантской армии инопланетных роботов. Проект динамичный, но, всё же, на большого любителя.

Train Sim World 2 же, как следует из названия, это уже симулятор поезда. Для тех, кто хотел бы побывать за лобовым стеклом пригородного или же междугородного локомотива.

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На следующей неделе подарки будут уже поинтереснее. Во-первых, EGS раздаст всем получившую массу наград и восторженных отзывов A Plague Tale Innocence про сестру с братом, убегающих от преследования из Франции времён средневековья. Вторым подарком станет двухмерный платформер-файтинг Speed Brawl.

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Clocker_F1
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PeCaFan
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