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Трейлер к сегодняшнему выходу киберпанк-экшена The Ascent

И первые оценки.
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До релиза ролевого экшена The Ascent, успевшего привлечь к себе внимание за счёт ценимого многими киберпанкового сеттинга, остаётся меньше двух часов, и по такому поводу разработчики из Neon Giant опубликовали сопутствующий видеоролик. Похвально, что сделали они это именно сейчас, а не за неделю или за месяц до события, как любят поступать многие именитые и не очень разработчики и издатели.

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Вместе с тем в Сети уже появились первые оценки The Ascent от профессиональных обозревателей. В целом журналисты довольны проектом, хвалят проработанный сеттинг и радующий глаз дизайн, но критикуют посредственную сюжетную линию и откровенно недоработанную ролевую составляющую. Что о проекте думают игроки, узнаем уже вечером.

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Напоминаем, что в The Ascent мы попадаем в футуристический мир Велес, где творится бардак, с которым непременно надо разобраться. Допускается как сольное прохождение, так и совместное с участием до трёх друзей. Думаем, не надо объяснять, почему второй вариант гораздо предпочтительнее.

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