Разработчики King’s Bounty 2 с чувством нескрываемой гордости сообщили о том, что их проект отправился в печать, или, как принято выражаться по кальке с английского языка, «ушла на золото». В наши дни с практически полным вытеснением розничных продаж игр «цифрой» данное событие практически полностью утратило свой первоначальный смысл, но традиция осталась, и разработчики её отмечают.

реклама

анонсы и реклама Самая дешевая 3060, дешевле нет нигде -25% на RTX 3060 Ti за неделю в Ситилинке 3080 LHR мегадешево в Регарде -125 000р на Gigabyte RTX 3080 в Ситилинке -54 000р на RTX 3080 Ti Gigabyte Gaming <b>В полтора раза упала цена</b> 75" 7680 x 4320 Samsung -27 000р на 18Tb WD <b>RTX 3060 Ti за копейки</b> в XPERT.RU

Отправка игры в печать означает две вещи: во-первых, проект полностью завершён и уже готов к прохождению, а во-вторых, обозначенная ранее дата выхода — 24 августа — изменится только в случае форс-мажорных обстоятельств. Вероятность таковых ничтожно мала, но всё же случается.

Параллельно разработчики огласили подробные системные требования проекта. Они оказались вполне скроными. Минимальные, например, выглядят так:

процессор: Intel Core i5-4690 или AMD FX-9370;

8 Гбайт оперативной памяти;

видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 970 или AMD Radeon RX 480;

20 Гбайт свободного пространства на накопителе;

операционная система Windows 10.

реклама

Рекомендованные уже чуть серьёзнее: