King’s Bounty 2 ушла в печать и обзавелась системными требованиями
Разработчики King’s Bounty 2 с чувством нескрываемой гордости сообщили о том, что их проект отправился в печать, или, как принято выражаться по кальке с английского языка, «ушла на золото». В наши дни с практически полным вытеснением розничных продаж игр «цифрой» данное событие практически полностью утратило свой первоначальный смысл, но традиция осталась, и разработчики её отмечают.
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Отправка игры в печать означает две вещи: во-первых, проект полностью завершён и уже готов к прохождению, а во-вторых, обозначенная ранее дата выхода — 24 августа — изменится только в случае форс-мажорных обстоятельств. Вероятность таковых ничтожно мала, но всё же случается.
Параллельно разработчики огласили подробные системные требования проекта. Они оказались вполне скроными. Минимальные, например, выглядят так:
- процессор: Intel Core i5-4690 или AMD FX-9370;
- 8 Гбайт оперативной памяти;
- видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 970 или AMD Radeon RX 480;
- 20 Гбайт свободного пространства на накопителе;
- операционная система Windows 10.
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Рекомендованные уже чуть серьёзнее:
- процессор: Intel Core i5-7400 или AMD Ryzen 7 1700X;
- 8 Гбайт оперативной памяти;
- видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1060 или AMD Radeon RX 580;
- 20 Гбайт свободного пространства на накопителе;
- операционная система Windows 10.
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