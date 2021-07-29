На киберспортивной сцене игры серии Battlefield практически не фигурируют. Оно и понятно: по своему геймплею «Батла» — это больше песочница, чем соревновательный шутер, да и рейтинговым режимом, где игроки боролись бы за звание лучших, франшиза всегда была обделена. К сожалению, не станет исключением из правила и Battlefield 2042, о чём в беседе с изданием MP1st сообщил Джастин Уиб, старший дизайн-директор помогающей DICE с разработкой проекта студии Ripple Effect (ранее DICE LA).

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По словам Уиба, на старте продаж в Battlefield 2042 не будет представлено какого бы то ни было рейтингового или киберспортивного режима. Как отмечает разработчик, сначала студии хотели бы услышать мнение игроков по поводу необходимости (или отсутствия таковой) внедрения соответствующих режимов, и лишь затем обдумывать и прорабатывать этот вопрос.

Важно понимать, что претензии на соревновательность и уж тем более киберспортивность кардинальным образом меняют отношение к балансу игрового процесса конкретной игры. Battlefield 2042 с её многочисленными вариациями «обвесов», специализациями, массой военной техники со своими особенностями, будет если не невозможно, то архисложно довести до уровня баланса, достаточного для восприятия данного проекта как соревновательного. Возможно, лучше оставаться run 'n' gun песочницей.

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Релиз Battlefield 2042 назначен на 22 октября на всех актуальных платформах.