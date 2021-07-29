Разработчики из компании Owlcat Games объявили об открытии предзаказов Pathfinder: Wrath of the Righteous сразу в трёх магазинах: Steam, GOG и EGS. До настоящего момента «закинуть» денег разработчикам на этот проект можно было либо в течение кампании на Kickstarter, либо на их собственном портале предзаказа. С сегодняшнего дня оформить предзаказ на сайте больше нельзя, а вот в указанных выше цифровых магазинах — пожалуйста.

реклама

анонсы и реклама Самая дешевая 3060, дешевле нет нигде -25% на RTX 3060 Ti за неделю в Ситилинке 3080 LHR мегадешево в Регарде -125 000р на Gigabyte RTX 3080 в Ситилинке -54 000р на RTX 3080 Ti Gigabyte Gaming <b>В полтора раза упала цена</b> 75" 7680 x 4320 Samsung -27 000р на 18Tb WD <b>RTX 3060 Ti за копейки</b> в XPERT.RU

Всем игрокам, кто не пожалеет заранее отдать деньги компании Owlcat Games, полагаются внутриигровые бонусы разной степени важности и ценности. Разработчики гарантируют обещают выдать всем, кто оформит предзаказ, вот эти «плюшки»:

питомец Совокот (Звериные инстинкты совокота обеспечивают бонус боевого духа +2 к проверкам навыков Внимание и Знание (Природа);

амулет серебряного языка (этот амулет дает носящему бонус мастерства +2 ко всем проверкам навыка Убеждение);

ботинки свободного танцора (эти ботинки дают носящему бонус мастерства +2 к спасброскам против состояний, ограничивающих движение);

эксклюзивные скины для трёх ездовых верных зверей (динозавр, лошадь, смилодон).

При обсуждении стоимости разных изданий Pathfinder мы будем рассматривать версии игры для Steam. Цены выглядят следующим образом:

1499 рублей — стандартное издание;

2099 рублей — Commander Edition;

2998 рублей — Mythic Edition.

реклама

За сезонный пропуск нужно будет выложить 899 рублей. С подробностями о дополнениях и составах разных изданий Pathfinder можно ознакомиться, например, на страничке проекта в Steam. Игра выходит 2 сентября на PC, также разработчики запланировали версии для PS4 и Xbox One, но они выйдут только до конца года.