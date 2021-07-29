Ролевую игру Pathfinder: Wrath of the Righteous от российских разработчиков уже можно предзаказать в Steam, GOG и EGS
Разработчики из компании Owlcat Games объявили об открытии предзаказов Pathfinder: Wrath of the Righteous сразу в трёх магазинах: Steam, GOG и EGS. До настоящего момента «закинуть» денег разработчикам на этот проект можно было либо в течение кампании на Kickstarter, либо на их собственном портале предзаказа. С сегодняшнего дня оформить предзаказ на сайте больше нельзя, а вот в указанных выше цифровых магазинах — пожалуйста.
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Всем игрокам, кто не пожалеет заранее отдать деньги компании Owlcat Games, полагаются внутриигровые бонусы разной степени важности и ценности. Разработчики гарантируют обещают выдать всем, кто оформит предзаказ, вот эти «плюшки»:
- питомец Совокот (Звериные инстинкты совокота обеспечивают бонус боевого духа +2 к проверкам навыков Внимание и Знание (Природа);
- амулет серебряного языка (этот амулет дает носящему бонус мастерства +2 ко всем проверкам навыка Убеждение);
- ботинки свободного танцора (эти ботинки дают носящему бонус мастерства +2 к спасброскам против состояний, ограничивающих движение);
- эксклюзивные скины для трёх ездовых верных зверей (динозавр, лошадь, смилодон).
При обсуждении стоимости разных изданий Pathfinder мы будем рассматривать версии игры для Steam. Цены выглядят следующим образом:
- 1499 рублей — стандартное издание;
- 2099 рублей — Commander Edition;
- 2998 рублей — Mythic Edition.
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За сезонный пропуск нужно будет выложить 899 рублей. С подробностями о дополнениях и составах разных изданий Pathfinder можно ознакомиться, например, на страничке проекта в Steam. Игра выходит 2 сентября на PC, также разработчики запланировали версии для PS4 и Xbox One, но они выйдут только до конца года.
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