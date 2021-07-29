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Релиз завораживающего проекта Kena Bridge of Spirits отложили почти на месяц

Теперь — в конце сентября. И это не беда.
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На протяжении двух лет рабочие в игровой промышленности трудятся в непривычных, а порой (если дома имеются дети) и вовсе в неприемлемых для творческой деятельности условиях. Но таковы, как говорится, реалии, и они неизбежно откладывают отпечаток на процесс производства видеоигр: редкий проект не претерпевает один, а то и несколько переносов релиза.

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К сожалению, потенциально прекрасному приключению Kena Bridge of Spirits не удалось стать исключением из этого правила эпохи пандемии, и буквально час назад его разработчики из студии Ember Lab сообщили о переносе выхода почти на месяц — с 24 августа до 21 сентября. Причина переноса предельно шаблонная: коллективу необходимо дополнительное время, дабы довести своё творение до максимально возможного уровня качества.

Стоит отметить, что Kena Bridge of Spirits уже заочно является обладателем приза «зрительских» симпатий за свой очаровательный дизайн и доброе повествование в волшебном мире с милыми зверушками.

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