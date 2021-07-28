В сентябре прошлого года в раннем доступе Steam стало одним «выживастиком» больше: тогда на свет в ещё незаконченном виде появился проект Medieval Dynasty. Развитие игры шло семимильными шагами, и вот, сегодня его разработчики из коллектива Render Cube сообщили о готовности к скорому выходу полноценной финальной версии 1.0 — это произойдёт уже 23 сентября.

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За неполный год, прошедший с момента выхода Medieval Dynasty в раннем доступе, игра получила без малого 15 000 отзывов, 91 % из которых — положительные.