Sony и Microsoft определились. какие игры получат подписчики PS Plus и Xbox Live Gold в августе
Компании Sony и Microsoft определились с набором игр, которые будут доступны для консолей PlayStation и Xbox в августе для подписчиков, соответственно, PS Plus и Xbox Live Gold. По такому случаю оба платформодержателя выпустили соответствующие видеоролики.
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Начнём с обладателей консолей PlayStation, у которых есть активная PS Plus. Всего они получат три проекта, один из них доступен только на Playstation 5. Вот список:
- Tennis World Tour 2 (PS4) — симулятор тенниса;
- Plants vs Zombies: Battle for Neighborville (PS4) — сетевой экшен в знаменитой вселенной;
- Hunter’s Arena: Legends (PS5) — королевская битва, по полной эксплуатирующая фэнтезийный сеттинг.
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Забрать все три игры можно будет с 3 августа, следующий набор будет представлен 25 августа.
В случае с проектами для обладателей подписки Xbox Live Gold ситуация обстоит чуточку лучше. Начнём с того, что игр представлено четыре штуки, их культурная ценность и стоимость, субъективно, тоже повыше. Вот список:
- Darksiders III —экшен от третьего лица (можно забрать с 1 по 31 августа);
- Yooka-Laylee — классический платформер (можно забрать с 16 августа по 15 сентября);
- Lost Planet 3 — боевик по известной франшизе (можно забрать с 1 по 15 августа);
- Garou: Mark of the Wolves — классический файтинг (разрешат забрать с 16 по 31 августа).
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Самое время обсудить, у какой из платформ более интересный набор игр. Интересно узнать, что Sony и Microsoft приготовят для своих подписчиков в сентябре.
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