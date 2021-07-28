Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Новый геймплейный ролик King’s Bounty 2: вариативность в миссиях, подборе бойцов и экипировки для них

Игра выходит уже в конце августа.
1
Обвал цен: RTX 3060 уже дороже 50 тр
-25% на RTX 3060 Ti за неделю в Ситилинке

Авторы грядущей King’s Bounty 2 выпустили 6-минутный геймплейный ролик, который раскрывает детали отыгрыша за каждого из трёх доступных персонажей. К тому же, в опубликованном видео нам показали, как в игре обстоят дела с прохождением миссий и участием в боях.

реклама

анонсы и реклама
Самая дешевая 3060, дешевле нет нигде
-25% на RTX 3060 Ti за неделю в Ситилинке
3080 LHR мегадешево в Регарде
-125 000р на Gigabyte RTX 3080 в Ситилинке
-54 000р на RTX 3080 Ti Gigabyte Gaming
<b>В полтора раза упала цена</b> 75" 7680 x 4320 Samsung
-27 000р на 18Tb WD
<b>RTX 3060 Ti за копейки</b> в XPERT.RU

Вот имена трёх доступных героев: воин Айвар, маг Катарина и паладин Элайза. К сожалению, детально в ролике показали только геймплей за Айвара, но зато мы ещё увидели, как в игре нарисованы основные детали интерфейса и инвентарь.

Боевая система не меняла своей глобальной концепции, поэтому авторы ролика сконцентрировали своё внимание на многообразии бойцов. Тут есть и маги, и лучники, боевой пёс, нежить, тяжёлые конные повозки, адепты культов и даже боевые псы. В King’s Bounty 2 бойцам можно будет выдавать отдельную экипировку (даже собакам).

реклама

Выполнение квестов — ещё одна важнейшая геймплейная составляющая игры. Авторы видеоматериала особенно напирали на тот факт, что проходить отдельные задания в игре можно несколькими способами, как и положено для любого уважающего себя ролевого проекта. В трейлере была рассмотрена ситуация с захватом замка. Герой может прибегнуть к помощи стражников или же переманить к себе культистов. В другой миссии воину Айвару предлагают либо оказать помощь предводителю нежити, после чего армия героя пополнится представителям живых мертвецов. Если такой вариант не устраивает — можно сразиться с нежитью и собрать нужный «лут».

Релиз King’s Bounty 2 намечен на 24 августа. В качестве целевых платформ значатся PC, PlayStation 4 и Xbox One. Также обещана версия для Nintendo Switch.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
рейтинг: 5.0 из 5
голосов: 1
Добавить в закладки

Теги

kings bounty 2 1c entertainment
предыдущая новость
следующая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Sony и Microsoft определились. какие игры получат подписчики PS Plus и Xbox Live Gold в августе
+
Новый геймплейный ролик King’s Bounty 2: вариативность в миссиях, подборе бойцов и экипировки для них
1
Nixxes действительно будет помогать Sony с выпуском PC-версий игр
1
Ветераны Naughty Dog и Infinity Ward основали новую студию и уже работают над проектом с бюджетом в $100 млн
2
Переиздание хоррора Fatal Frame: Maiden of Black Water получило дату релиза
+
Открытая «бета» зомби-экшена Back 4 Blood от авторов Left 4 Dead стартует уже на следующей неделе
2
Бывший топ-менеджер Sony сомневается, что Xbox Game Pass помогает разработчикам быстро отбить вложенные в игру деньги
5

Интересные материалы

Тестирование процессора Ryzen 5 5600Х в актуальных играх
20 июля 2021 67
Тестирование процессора Ryzen 7 5800Х в актуальных играх
25 июля 2021 56
Обзор маршрутизатора ASUS RT-AX55
23 июля 2021 38
Обзор телефона Philips Xenium E111
16 июля 2021 39
Обзор и тестирование блока питания Seasonic PRIME TX-850 (80 Plus Titanium)
19 июля 2021 48
Тестирование процессоров Core i9-11900КF и Core i7-11700КF в актуальных играх
22 июля 2021 57

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Покупаем видеокарту за границей II. Из Европы в США, идём в NEWEGG
75
3 сборки ПК по рецептам Ютуба
29
Обзор приложения для видеомонтажа Wonderhare Filmora
21
Битва процессоров: Core i5-10400F VS Ryzen 3 3300Х в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
16
Grand Theft Auto V: тестирование актуальных видеокарт и процессоров
11
Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix LC GeForce RTX 3080 Ti
12
Неудача ценовой политики AMD в 2021 году на примере четырех и шестиядерных процессоров
13

Сейчас обсуждают

Михаил
20:09
Не тебе это решать, вы уж в свое время кинули амд, амд будет также к вам жопой поворачиваться.
Неудача ценовой политики AMD в 2021 году на примере четырех и шестиядерных процессоров
dimkahon
20:09
В пабе намного веселее)))
Открытая «бета» зомби-экшена Back 4 Blood от авторов Left 4 Dead стартует уже на следующей неделе
Yuri Myakotin
20:06
Зеленый маразм на марше... "Защитники природы" = ВРАГИ цивилизации. И поступать с ними надо как с врагами - без всякой жалости.
Dell прекратила продажу мощных компьютеров в шести штатах США
hiveliberty
20:06
Держи в курсе. Очень интересно.
Дебют процессоров Intel 12-го поколения в текущем году ограничится CPU с разблокированным множителем
dimkahon
20:06
Сделайте Bloodborne уже ироды...
Nixxes действительно будет помогать Sony с выпуском PC-версий игр
hiveliberty
20:05
Переходи.
Дебют процессоров Intel 12-го поколения в текущем году ограничится CPU с разблокированным множителем
4ikman
20:05
жди тестов
Дебют процессоров Intel 12-го поколения в текущем году ограничится CPU с разблокированным множителем
Yuri Myakotin
20:04
Опять с какой-то чушью вылез. Биомусор - это слабые (прежде всего мозгами и волей), несамодостаточные, не способные выжить и добиться успеха в условиях жесткой конкуренции, когда каждый сам за себя и...
Глава Activision Blizzard в открытом письме пообещал уволить всех, кто «не соответствует стандартам компании»
Dmitry Mitry
20:04
AMD дороже интела не нужен
Неудача ценовой политики AMD в 2021 году на примере четырех и шестиядерных процессоров
Alzov
20:03
А если она уже есть? А ее скорости не хватает даже в 1440п с РТХ даже для 60 фпс даже с ДЛСС?
Дебют процессоров Intel 12-го поколения в текущем году ограничится CPU с разблокированным множителем
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем