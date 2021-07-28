Новый геймплейный ролик King’s Bounty 2: вариативность в миссиях, подборе бойцов и экипировки для них
Авторы грядущей King’s Bounty 2 выпустили 6-минутный геймплейный ролик, который раскрывает детали отыгрыша за каждого из трёх доступных персонажей. К тому же, в опубликованном видео нам показали, как в игре обстоят дела с прохождением миссий и участием в боях.
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Вот имена трёх доступных героев: воин Айвар, маг Катарина и паладин Элайза. К сожалению, детально в ролике показали только геймплей за Айвара, но зато мы ещё увидели, как в игре нарисованы основные детали интерфейса и инвентарь.
Боевая система не меняла своей глобальной концепции, поэтому авторы ролика сконцентрировали своё внимание на многообразии бойцов. Тут есть и маги, и лучники, боевой пёс, нежить, тяжёлые конные повозки, адепты культов и даже боевые псы. В King’s Bounty 2 бойцам можно будет выдавать отдельную экипировку (даже собакам).
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Выполнение квестов — ещё одна важнейшая геймплейная составляющая игры. Авторы видеоматериала особенно напирали на тот факт, что проходить отдельные задания в игре можно несколькими способами, как и положено для любого уважающего себя ролевого проекта. В трейлере была рассмотрена ситуация с захватом замка. Герой может прибегнуть к помощи стражников или же переманить к себе культистов. В другой миссии воину Айвару предлагают либо оказать помощь предводителю нежити, после чего армия героя пополнится представителям живых мертвецов. Если такой вариант не устраивает — можно сразиться с нежитью и собрать нужный «лут».
Релиз King’s Bounty 2 намечен на 24 августа. В качестве целевых платформ значатся PC, PlayStation 4 и Xbox One. Также обещана версия для Nintendo Switch.
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