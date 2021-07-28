Сегодня освещающее игровую индустрию деловое издание GamesIndustry сообщило о том, что группа ветеранов-выходцев из таких именитых коллективов, как Naughty Dog, Infinity Ward, Sony Santa Monica, Bungie и даже Electronic Arts, основала новую студию под названием That’s No Moon. Заниматься разработчики намереваются примерно тем же, чем и раньше — производить высокобюджетные игры, и на производство своего дебютного «богатого» творения деньги уже нашлись.

реклама

анонсы и реклама Самая дешевая 3060, дешевле нет нигде -25% на RTX 3060 Ti за неделю в Ситилинке 3080 LHR мегадешево в Регарде -125 000р на Gigabyte RTX 3080 в Ситилинке -54 000р на RTX 3080 Ti Gigabyte Gaming <b>В полтора раза упала цена</b> 75" 7680 x 4320 Samsung -27 000р на 18Tb WD <b>RTX 3060 Ti за копейки</b> в XPERT.RU

Как сообщается, коллектив заручился поддержкой известной по шутеру Crossfire компании Smilegate, которая уже инвестировала $100 миллионов в производство первого проекта That’s No Moon. Информации о проекте пока мало; известно лишь, что им будет сюжетно-ориентированный приключенческий экшен.

Ведущим разработчиком и творческим руководителем новинки станет Тейлор Куросаки — бывший руководитель по направлению нарративного дизайна в Naughty Dog. Помогать Куросаки в его непростой миссии будет Джейкоб Минкофф.

реклама

Как гласит анонсирующая информация, That’s No Moon позиционирует себя как компанию, находящуюся на пересечении игр, кино и телевидения. Когда следует ждать выхода её первого игрового проекта, говорить пока, понятное дело, слишком преждевременно.