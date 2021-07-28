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Ветераны Naughty Dog и Infinity Ward основали новую студию и уже работают над проектом с бюджетом в $100 млн

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Сегодня освещающее игровую индустрию деловое издание GamesIndustry сообщило о том, что группа ветеранов-выходцев из таких именитых коллективов, как Naughty Dog, Infinity Ward, Sony Santa Monica, Bungie и даже Electronic Arts, основала новую студию под названием That’s No Moon. Заниматься разработчики намереваются примерно тем же, чем и раньше — производить высокобюджетные игры, и на производство своего дебютного «богатого» творения деньги уже нашлись.

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Как сообщается, коллектив заручился поддержкой известной по шутеру Crossfire компании Smilegate, которая уже инвестировала $100 миллионов в производство первого проекта That’s No Moon. Информации о проекте пока мало; известно лишь, что им будет сюжетно-ориентированный приключенческий экшен.

Ведущим разработчиком и творческим руководителем новинки станет Тейлор Куросаки — бывший руководитель по направлению нарративного дизайна в Naughty Dog. Помогать Куросаки в его непростой миссии будет Джейкоб Минкофф.

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Как гласит анонсирующая информация, That’s No Moon позиционирует себя как компанию, находящуюся на пересечении игр, кино и телевидения. Когда следует ждать выхода её первого игрового проекта, говорить пока, понятное дело, слишком преждевременно.

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