Переиздание хоррора Fatal Frame: Maiden of Black Water получило дату релиза
Компания Koei Tecmo опубликовала свежий трейлер переиздания Fatal Frame: Maiden of Black Water — переиздания известного хоррора, оригинал которого вышел ещё в 2015-м году. Дату релиза в этом ролике тоже указали — 28 октября. Напомним, проект изначально выходил на не самой успешной консоли Wii U от Nintendo, а переиздание заглянет на PC, Playstation 5, PlayStation 4, Xbox Series, Xbox One и даже Nintendo Switch.
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Список изменений, запланированных для Fatal Frame: Maiden of Black, довольно стандартный: обновлённая графика, добавленный фоторежим, новые костюмы для героев. Особое внимание здесь привлекает к себе именно фоторежим с множеством опция для постановки кадра. Игрок сможет изменять положение камеры, настраивать глубину резкости, менять фон, добавлять рамки, разных персонажей и даже призраков. Среди новых костюмов будут наборы для триатлона и плавания, «прикиды» готов и панков и многое другое.
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Fatal Frame: Maiden of Black Water рассказывает историю сразу трёх персонажей: автора мистических рассказов Рене Ходзё, экстрасенса Юри Козукате и девушке Миу Хинасаки, которая ищет свою мать. Представленный трейлер акцентирует внимание на нововведениях переиздания.
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