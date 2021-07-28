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Ролевой боевик Mortal Shell в середине августа выйдет в Steam и получит дополнение The Virtuous Cycle

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В июне разработчики хардкорного «соулслайк»-боевика Mortal Shell объявили о том, что в скором времени их творение обзаведётся дополнением The Virtuous Cycle. Спустя почти два месяца авторы всё же вспомнили, что такое совесть, и огласили точную дату релиза — 18 августа.

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В состав дополнения войдёт новая оболочка с соответствующей веткой прокачки, уникальное оружие-трансформер, которое по желанию и в зависимости от игровой ситуации может либо переоборудоваться в крупную секиру, либо разделяться на два меча, а также свыше сотни новых способностей, которые наверняка придутся поклонникам игры по вкусу.

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Наконец, вторая по списку, но, возможно, даже первая по важности новость — в тот же день, 18 августа, Mortal Shell исполнит свои обязательства по эксклюзивности и станет доступна в Steam.

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