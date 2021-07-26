Из-за скандала в Activision Blizzard поддержка World of Warcraft и Overwatch почти заморожена
На днях в Сети появились сведения о том, что Blizzard плохо следит за поведением своих сотрудников: дескать, разработчики-женщины постоянно страдают от так называемого харассмента. За этим словом принято скрывать различные проявления сексуальных домогательств, а также сексизма — в общем, всё то, на что в современном западном мире наложено строжайшее табу. Не знаем, как в параллельном разделе для читателей-писателей, коими может быть любой, но мы в редакции решили не копаться в столь грязном белье. Однако, увы, дело дошло до того, что из-за скандала пострадали игры, а это уже инфоповод, пропускать который недопустимо.
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Итак, как сообщает системный дизайнер World of Warcraft Джефф Хамильтон, большая часть сообщения которого была посвящена недопустимости проявления любых форм харассмента, в результате скандала работа над игрой «почти не ведётся», и это, как справедливо подмечает разработчик, не выгодно никому: ни игрокам, ни разработчикам, ни акционерам компании.
По всей видимости, аналогичная ситуация постигла и Overwatch. Как передают инсайдеры, команда разработчиков Overwatch подготовила для проекта новое поле боя для режима Deathmatch. Согласно сведениям инсайдеров, поле боя называется «Малевенто» (Malevento), и оно должно было выйти на тестовом сервере проекта ещё 22 июля, но из-за скандала теперь задерживается. Ниже можно увидеть скриншот из новой локации.
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Короче говоря, мир продолжает переворачиваться с ног на голову, а страдаем из-за этого почему-то мы — простые игроки. И комментарии здесь излишни.
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