В свежем промо-арте Abandoned вновь нашли намёк на игру от Хидео Кодзимы
Разработчики из студии Blue Box, готовящей для PlayStation 5 хоррор Abandoned, не по своей вине попали в неприятную ситуацию: их проект стали воспринимать как «многоходовочное» прикрытие для новой игры от Хидео Кодзимы. Авторы уже неоднократно открещивались от связи со знаменитым японским геймдизайнерам, но, по всей видимости, возникшая вокруг них и проекта ситуация им надоела, и они решили использовать её в свою пользу.
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Так, несколько часов назад авторы опубликовали промо-арт Abandoned, на фоне которого пусть и не очень отчётливо, но всё же различимо виднеется лицо человека с повязкой на глазу. Неизбежно начинает прослеживаться связь с Биг Боссом из игр серии Metal Gear Solid, однако фанаты всё же упустили одну важную деталь: у героя MGS повязка располагалась на правом глазу, тогда как у человека на промо-арте — на левом.
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Стоит напомнить, что Abandoned повествует о приходящем в себя в лесу герое с частичной амнезией. Из этого леса необходимо найти выход, не угодив при этом в лапы притащивших нас сюда сектантов. Проект делает ставку на реалистичность: поскольку наш персонаж простой работяга без многолетней физической подготовки в рядах сил специального назначения, то продолжительные пробежки и прочие чудеса силы и выносливости ему не по «скиллам». Релиз должен состояться до конца этого года.
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