Техническое тестирование мультиплеера Halo Infinite стартует уже завтра
Как известно, в Halo Infinite, релиз которой должен состояться до конца текущего календарного года, будет включён сетевой компонент. Информации о данном мультиплеерном режиме игры пока мало — известно лишь об «аренности» и богатых возможностях кастомизации своего персонажа. Но уже завтра эта несправедливость потихоньку начнёт сдавать свои позиции, поскольку именно завтра стартует первое техническое тестирование мультиплеера Halo Infinite.
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По крайней мере, письма с указанием именно этой даты получили участники «инсайдерской» программы Halo Infinite. Тестирование пройдёт с указанного дня и вплоть до окончания выходных — 1 августа.
В отличие от основной, сюжетной части Halo Infinite, её сетевой режим будет распространяться по условно-бесплатной модели, что станет неплохим подспорьем и сделает проект куда более конкурентоспособным на современном жесточайшим образом перенасыщенном рынке видеоигр.
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