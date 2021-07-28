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PUBG могут перевести на условно-бесплатную модель распространения

И это было бы чертовски правильно.
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В настоящее время все популярные королевские битвы являются условно-бесплатными: доступ к ним свободный, а монетизация происходит посредством платной «косметики» и/или боевых пропусков. Выделяется из общей когорты разве что PlayerUnknown’s Battlegrounds, которая уже давно поплатилась за свой «премиальный» статус «онлайном». По всей видимости, владельцев франшизы данное обстоятельство не радует, и оно решило сменить модель распространения игры на куда более приемлемую в сегодняшних реалиях условно-бесплатную (f2p).

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Об этом сообщает инсайдер под ником PlayerIGN со ссылкой на свои источники в коллективе разработчиков PUBG. По словам инсайдера, разработчики планировали перевести PUBG на «фритуплей» ещё в позапрошлом году, но тогда реакция сообщества проекта на данную идею была в высшей степени отрицательной. Авторы игры собираются повторить эксперимент в августе, проведя неделю бесплатного доступа к своему творению и собрав отзывы.

Что-то нам подсказывает, что прислушиваться к мнению крикливого меньшинства при решении таких вопросов, мягко говоря, не следует, иначе не будет никакого развития, а только стагнация и смерть.

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