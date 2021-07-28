На фоне скандала в Activision Blizzard стоимость акций холдинга резко снизилась
Последние несколько дней вокруг Activision Blizzard разгорается скандал, связанный с неподобающим в современном мире отношением сотрудников одного пола (или лучше сказать «гендера»?) к сотрудникам другого пола. Дошло до того, что скандал повлиял на производственные процессы внутри холдинга, что привело к задержке выпуска нового контента для Overwatch и практически полной остановке работы над World of Warcraft.
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Руководство компании сыплет извинениями, на сторону униженных и оскорблённых встают наиболее совестливые СМИ, и вот, результаты скандала уже нашли своё отражение в стоимости акций холдинга. По состоянию на вторник, 27 июля, ценные бумаги Activision Blizzard упали в цене с $90.13 за штуку на момент открытия торгов до $82.38 к полудню. Впоследствии стоимость акций холдинга немножко «отыгралась», но всё равно находится на самом низком уровне с декабря прошлого года.
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Ситуация крайне неприятная, особенно в том плане, что из-за скандала почему-то должны страдать простые игроки-потребители производимого холдингом контента. Ну, а кто прав, кто виноват и что делать — пусть разбирается следствие.
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