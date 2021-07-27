Кажется, невероятная история взаимоотношений разработчиков экшена Atomic Heart с правообладателями той самой песни группы «Мираж» подходит к предварительной развязке. Московский городской суд постановил временно закрыть доступ к трейлерам Atomic Heart с песней «Музыка нас связала» на YouTube.

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Напомним, сейчас в Сети есть два ролика, доступ к которым ещё не ограничен: один находится на YouTube-канале игрового издания IGN, другой — на канале GameSpot. Поэтому у вас ещё есть шанс оценить старания и креатив сотрудников Mundfish.

Мосгорсуд постановил заблокировать трейлеры игры, указанные в иске от основателя группы «Мираж» Андрея Литягина к компании Google. Напомним, вскоре после проведённой в июне пресс-конференции Microsoft, где и был представлен трейлер Atomic Heart, Литягин пообещал устроить разработчикам проекта «судебный кошмар» из-за использованной песни «Миража».

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Представители Mundfish тогда заявили, что у них была договорённость об использовании композиции, но только заключённая с другой компанией. Вот уж действительно, «музыка всех связала» …