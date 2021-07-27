В начале месяца разработчики из ArenaNet уже уточнили, что релиз аддона-расширения End of Dragons для их популярного онлайн-проекта Guild Wars 2 задержится до начала следующего года. Сегодня авторы решили, что «начало года» — это неприлично растяжимое понятие, и в рамках заранее запланированной прямой трансляции уточнили, что запуск дополнения назначен на февраль.

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Да, ждать ещё долго, но, судя по описанию, это того стоит: с выходом End of Dragons в Guild Wars 2 появится новая сюжетная линия, дополнительные квесты, новое оружие и экипировка, новые виды игровых активностей, дополнительные специализации.

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Впрочем, особо нетерпеливые фанаты игры могут принять участие в бета-тестированиях End of Dragons, первое из которых должно начаться 17 августа.