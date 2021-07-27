На старте продаж Hitman 3 поставлялась без поддержки русского языка. Ситуация странная, но спишем данное обстоятельство на тот факт, что студия IO Interactive теперь работает самостоятельно и, видимо, в порыве эйфории от независимости запамятовал, что в России её творения пользуются большой популярностью. Что ж, лучше поздно, чем никогда, справедливо посчитали в IOI, и сегодня применили к Hitman 3 обновление версии 3.50, в состав которой включена поддержка русского и китайского языков.

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Также в состав обновления включены различные исправления ошибок на локациях, внедрена поддержка четвёртого акта цикла «Семь смертных грехов» — «Похоть», а также нновые косметические награды.

Напомним, что Hitman 3 вышла в январе этого года и стала самой популярной игрой серии, практически сразу окупив все расходы на свою разработку.