Как и было обещано ещё несколько дней назад, сегодня хардкорный шутер Hell Let Loose, действие которого разворачивается во времена Второй мировой войны, после двух лет пребывания в раннем доступе наконец-то добрался до полноценного релиза. По случаю данного важнейшего события в жизни проекта к нему было применено крупное обновление, добавляющее в игру Восточный фронт, новые карты (Сталинград и Курск), а также фракцию советских войск. На момент публикации данной заметки Steam-страничка Hell Let Loose ещё не успела за новостью, поэтому табличка «Ранний доступ» ещё была активна.

реклама

анонсы и реклама Самая дешевая 3060, дешевле нет нигде -25% на RTX 3060 Ti за неделю в Ситилинке 3080 LHR мегадешево в Регарде -125 000р на Gigabyte RTX 3080 в Ситилинке -54 000р на RTX 3080 Ti Gigabyte Gaming <b>В полтора раза упала цена</b> 75" 7680 x 4320 Samsung -27 000р на 18Tb WD <b>RTX 3060 Ti за копейки</b> в XPERT.RU

Отметим, что Hell Let Loose — это масштабный боевик, в котором огромную роль играет командное взаимодействие. Просто так бегать по точкам и выигрывать матч «в соло» здесь (к сожалению или к счастью — вопрос двоякий) не получится.

Несмотря на первоначальную «сырость», по итогам раннего доступа Hell Let Loose заслужила 85-процентный пользовательский рейтинг в Steam. Иными словами, проект достоин внимания.

реклама

Естественно, поддержка игры на этом не заканчивается: после формального релиза разработчики будут продолжать выпускать для Hell Let Loose дополнительный контент в виде новых карт, боевой техники, оружия и различных обновлений.