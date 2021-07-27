Реалистичный боевик Hell Let Loose про Вторую мировую выбрался из раннего доступа
Как и было обещано ещё несколько дней назад, сегодня хардкорный шутер Hell Let Loose, действие которого разворачивается во времена Второй мировой войны, после двух лет пребывания в раннем доступе наконец-то добрался до полноценного релиза. По случаю данного важнейшего события в жизни проекта к нему было применено крупное обновление, добавляющее в игру Восточный фронт, новые карты (Сталинград и Курск), а также фракцию советских войск. На момент публикации данной заметки Steam-страничка Hell Let Loose ещё не успела за новостью, поэтому табличка «Ранний доступ» ещё была активна.
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Отметим, что Hell Let Loose — это масштабный боевик, в котором огромную роль играет командное взаимодействие. Просто так бегать по точкам и выигрывать матч «в соло» здесь (к сожалению или к счастью — вопрос двоякий) не получится.
Несмотря на первоначальную «сырость», по итогам раннего доступа Hell Let Loose заслужила 85-процентный пользовательский рейтинг в Steam. Иными словами, проект достоин внимания.
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Естественно, поддержка игры на этом не заканчивается: после формального релиза разработчики будут продолжать выпускать для Hell Let Loose дополнительный контент в виде новых карт, боевой техники, оружия и различных обновлений.
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