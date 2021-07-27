Dark Souls Remastered вышла в мае 2018 года, и всё это время обладатели оригинальной Steam-версии проекта могли приобрести его обновлённый вариант за полцены: если на вашей учётной записи есть Dark Souls, то ремастер вам автоматически предлагается за полцены. Что ж, Bandai Namco справедливо решила, что три с лишним года неслыханной щедрости — это достаточно, и сегодня объявила о прекращении действия «дисконтной программы».

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Скидка перестанет действовать 30 сентября. Так что если вы хотите приобрести Dark Souls Remastered за более адекватную стоимость, чем номинал, имеет смысл поторопиться — осталось всего два месяца.

Отметим, что Dark Souls Remastered обеспечивает более современное графическое исполнение, добавляет поддержку мониторов с высоким разрешением, а также внедряет полноценную поддержку клавиатуры и мыши — того, что в оригинале было сделано через пень-колоду.