Submerged: Hidden Depths выйдет в Steam — раньше эта приключенческая игра была эксклюзивом Google Stadia
В магазине Steam появилась отдельная страница, посвящённая приключенческой игре Submerged: Hidden Depths. Вы могли ничего не слышать об этом проекте, ведь до настоящего времени он доступен только пользователям облачного игрового сервиса Stadia. Более того, ранее Submerged позиционировался как беспрекословный эксклюзив платформы Google, но что-то пошло не так.
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Submerged: Hidden Depths вышла в Stadia ещё в декабре прошлого года, за создание проекта отвечала студия Uppercut Games. На агрегаторе рецензий Metacritic у него имеется 73% рейтинга критиков на основании аж четырёх рецензий.
Дата выхода игры на PC пока не названа, а в причинах расширения пула целевых платформ долго разбираться не придётся. Видимо, с финансовыми показателями у Uppercut Games было всё совсем плохо. Чуть ранее, напомним, статус эксклюзивности для Google Stadia потеряла Orcs Must Die 3.
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