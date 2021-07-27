Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Valve сменила внешний вид Steam на смартфонах, сделав его похожим на десктопную версию

Давно надо было.
+
Обвал цен: RTX 3060 уже дороже 50 тр
-25% на RTX 3060 Ti за неделю в Ситилинке

Компания Valve переработала внешний вид магазина Steam для смартфонов, сделав его практически идентичным с версией для стационарных компьютеров. Читатели форума Reddit обнаружили первыми данное изменение, но сама Valve пока не спешит делать анонсы. Причём, мобильная версия одинаково теперь выглядит не только через мобильное приложение, но и через браузер.

реклама

анонсы и реклама
Самая дешевая 3060, дешевле нет нигде
-25% на RTX 3060 Ti за неделю в Ситилинке
3080 LHR мегадешево в Регарде
-125 000р на Gigabyte RTX 3080 в Ситилинке
-54 000р на RTX 3080 Ti Gigabyte Gaming
<b>В полтора раза упала цена</b> 75" 7680 x 4320 Samsung
-27 000р на 18Tb WD
<b>RTX 3060 Ti за копейки</b> в XPERT.RU

Нужно понимать, что версия Steam для смартфонов идентична той, что используется на десктопах, но без оптимизации внешнего вида для просмотра на маленьком экране дело не обошлось.

реклама

Опробовать новый дизайн в действии вы можете и сами — просто вбейте в поисковик мобильного браузера адрес Steam. Там же вам предложат настроить внешний вид ленты и оставить отзывы о проделанной Valve работе.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
рейтинг: 5.0 из 5
голосов: 2
Добавить в закладки

Теги

steam valve
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Valve сменила внешний вид Steam на смартфонах, сделав его похожим на десктопную версию
+
Вице-президент Electronic Arts считает термин «геймер» устаревшим
3
Утечка: ремастер Call of Duty Modern Warfare 3 всё же не будет временным эксклюзивом PlayStation
4
PS5-версия Warhammer Vermintide 2 наконец-то заработала при 60 кадрах в секунду
1
Разработчик Cyberpunk 2077 намекнул на скорый выход первого DLC
1
Выход популярного сетевого шутера Splitgate перенесли с 27 июля на август
2

Интересные материалы

Тестирование процессора Ryzen 5 5600Х в актуальных играх
20 июля 2021 67
Тестирование процессора Ryzen 7 5800Х в актуальных играх
25 июля 2021 50
Обзор маршрутизатора ASUS RT-AX55
23 июля 2021 38
Обзор телефона Philips Xenium E111
16 июля 2021 39
Обзор и тестирование блока питания Seasonic PRIME TX-850 (80 Plus Titanium)
19 июля 2021 47
Обзор и тестирование SSD-накопителя NVMe PCIe Gen 3 x4 Kingston NV1 2 TB (SNVS2000G)
21 июля 2021 29

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Покупаем видеокарту за границей II. Из Европы в США, идём в NEWEGG
45
Обзор и тестирование Palit GTX 750 Ti StormX OC с подвохом и Asus HD 7870 Direct CU II TOP
41
Битва видеокарт: GeForce GTX 1660 VS Radeon RX 590
8
Обзор и тестирование процессорной СВО Deepcool Gamer Storm Castle 360EX White
16
Битва процессоров: Core i5-10400F VS Ryzen 3 3300Х в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
3
Обзор приложения для видеомонтажа Wonderhare Filmora
6

Сейчас обсуждают

fokuslotus
14:50
У меня эта прога стоит фришная. Качаю аудиокниги с ютуба и конвертирую в мп3.
Обзор приложения для видеомонтажа Wonderhare Filmora
Renegade1979
14:48
Ну то всем начхать что там у тебя возникает, вернись набутылку https://memepedia.ru/wp-content/uploads/2017/12/14578911015580.jpg
Intel намекнула на октябрьский запуск процессоров 12-го поколения и показала одну из моделей
Гуманоид
14:46
К сожалению, это ещё не всё. Дальше в силу вступает правоприменительная практика, сильно зависящая от конкретного государства. Проще говоря, даже если со стороны владельца авто нарушений не было (маши...
Илон Маск сравнил развитие автотранспорта с эволюцией лифтов
Yuri Myakotin
14:45
Главное отличие про и хоум - хоум не поддерживает домены.
Hyper-V, Windows Sandbox и 2ТБ ОЗУ: чем Windows 11 Pro превосходит вашу Windows 11 Home
Renegade1979
14:44
Знаем как совиет черноморский флот в самом начале войны раскидал кучу мин, на которых подорвалось куча совиет же транспортников, потом умотал в Новофпердянск, где и просидели, опасаясь фрицев. Потому ...
В World of Warships Blitz добавили новые корабли к дню ВМФ России
Kasyan
14:43
В CU я смотрел цены Sapphire RX 6700 XT можно взять за 58600 рублей. Так что и ДНС идет в пешее путешествие.
Цены на видеокарты падают – GeForce RTX 3080 с блокировкой майнинга со скидкой до 35 000 рублей
Владимир Захаров
14:41
Июнь- AMD теряет позиции на российском рынке процессоров Июль -AMD продолжает терять позиции на российском рынке настольных процессоров Вот такие заголовки выдает мой поисковик последние 6 месяцев ...
Внимание аналитиков будет приковано к успехам AMD в серверном сегменте
NOFX
14:41
Во Паноскин ты неугомонный!
Цены на видеокарты падают – GeForce RTX 3080 с блокировкой майнинга со скидкой до 35 000 рублей
Андрей Кропива
14:39
с этого шага началось возрождение амд (интел все еще барахтается с собственными заводами)
AMD лишается контроля над сборочными фабриками компании в Китае и Малайзии
DVM
14:38
у вас еще не так сильно полыхает, старайтесь лучше, чтоб заменить РД-171МВ
Представлен защищённый смартфон Nokia XR20 стоимостью 550 долларов
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем