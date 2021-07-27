Компания Valve переработала внешний вид магазина Steam для смартфонов, сделав его практически идентичным с версией для стационарных компьютеров. Читатели форума Reddit обнаружили первыми данное изменение, но сама Valve пока не спешит делать анонсы. Причём, мобильная версия одинаково теперь выглядит не только через мобильное приложение, но и через браузер.

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Нужно понимать, что версия Steam для смартфонов идентична той, что используется на десктопах, но без оптимизации внешнего вида для просмотра на маленьком экране дело не обошлось.

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Опробовать новый дизайн в действии вы можете и сами — просто вбейте в поисковик мобильного браузера адрес Steam. Там же вам предложат настроить внешний вид ленты и оставить отзывы о проделанной Valve работе.