Утечка: ремастер Call of Duty Modern Warfare 3 всё же не будет временным эксклюзивом PlayStation
Весной в Сети появилась информация о том, что Activision решила пойти дальше, и, на волне успеха с Modern Warfare 2 Campaign Remastered, выпустить аналогичный ремастер уже третьей части MW. Изначально поступали сведения о том, что данное обновление будет временным эксклюзивом консолей PlayStation, но на днях инсайдер TheMW2Ghost, ссылаясь на свои источники, передал, что планы Activision изменились: ремастер Modern Warfare 3 выйдет одновременно на всех ключевых платформах.
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К сожалению, информации о самом ремастере пока настолько мало, что говорить практически не о чем. Даже само существование данного проекта — никем официально не подтверждённый слух.
Стоит отметить, что Activision сейчас обладает сразу несколькими живыми проектами во франшизе Call of Duty: Black Ops Cold War, Warzone и Mobile. Кроме того, в производстве находится новый неанонсированный проект, релиз которого должен состояться этой осенью, и который, по слухам, отправит игроков во времена Второй мировой войны. Трудно сказать, остались ли у издательства ресурсы на создание ремастера далеко не самой популярной части серии.
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