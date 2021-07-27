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Другое

Утечка: ремастер Call of Duty Modern Warfare 3 всё же не будет временным эксклюзивом PlayStation

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Весной в Сети появилась информация о том, что Activision решила пойти дальше, и, на волне успеха с Modern Warfare 2 Campaign Remastered, выпустить аналогичный ремастер уже третьей части MW. Изначально поступали сведения о том, что данное обновление будет временным эксклюзивом консолей PlayStation, но на днях инсайдер TheMW2Ghost, ссылаясь на свои источники, передал, что планы Activision изменились: ремастер Modern Warfare 3 выйдет одновременно на всех ключевых платформах.

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К сожалению, информации о самом ремастере пока настолько мало, что говорить практически не о чем. Даже само существование данного проекта — никем официально не подтверждённый слух.

Стоит отметить, что Activision сейчас обладает сразу несколькими живыми проектами во франшизе Call of Duty: Black Ops Cold War, Warzone и Mobile. Кроме того, в производстве находится новый неанонсированный проект, релиз которого должен состояться этой осенью, и который, по слухам, отправит игроков во времена Второй мировой войны. Трудно сказать, остались ли у издательства ресурсы на создание ремастера далеко не самой популярной части серии.

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Xmast
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Так и есть. Они и минусуют тут. Если человека скорость устраивает и не создает проблем - ему не нужно тратить соти тысяч СЕЙЧАС на новый комп. Не нужно и глупо со всех сторон
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Simon Crebbs
13:25
Это ремастер правда кто-то ждёт? Дойка лохов все-ещё актуальна, да?
Утечка: ремастер Call of Duty Modern Warfare 3 всё же не будет временным эксклюзивом PlayStation
wolfire
13:23
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Ilikethat
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