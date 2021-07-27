Это психологически трудно принять, но далеко не все игры на PlayStation 5 автоматически воспроизводятся при минимально приемлемой в наши дни частоте кадров в 60 fps. Среди таковых была и Warhammer Vermintide 2, но сегодня разработчики исправили это недоразумение в специальном обновлении. Необъяснимо долго и вообще странно, учитывая, что версия для Xbox Series сразу функционировала при шестидесяти кадрах в секунду, но, полагаем, это как раз тот случай, когда лучше поздно, чем никогда.

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Поддержка минимально допустимой сегодня частоты кадров — не единственный пункт обновления. Помимо этого в PS5-версии Vermintide 2 подняли рабочее разрешение с 1080p до 1440p, повысили качество теней, освещения, отражений и других элементов графики. Также в обновлении исправлены многочисленные ошибки и внесены изменения в пользовательский интерфейс.

Warhammer Vermintide 2 вышла весной 2018 года и получила за это время десятки тысяч пользовательских отзывов, 82 % из которых — положительные.