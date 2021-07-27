Разработчик Cyberpunk 2077 намекнул на скорый выход первого DLC
Хотя Cyberpunk 2077 уже давно должна была начинать обрастать дополнительным контентом, реальность сложилась таким образом, что значительную часть своих ресурсов студии CD Projekt RED пришлось направить на лечение родовых травм проекта, отложив пострелизный контент в сторону. Но бесконечно откладывать этот процесс в долгий ящик нельзя — надо и обязательства (в первую очередь, перед инвесторами) выполнять, и вот, похоже, совсем скоро дополнительный контент начнёт выходить.
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На это несколько часов назад намекнул Павел Саско, ведущий дизайнер квестов Cyberpunk 2077, который периодически проводит прямые трансляции, где общается с подписчиками и даже иногда делится эксклюзивными сведениями. Так, например, на недавней трансляции Саско продемонстрировал прохождение миссии с допросом учёного, где заявил, что если учёный моргнёт, то первое DLC для Cyberpunk 2077 выйдет в этом месяце.
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Персонаж, как вы догадались, моргнул, после чего Павел Саско уточнил, что поделится подробностями в рамках своей следующей трансляции. Рискнём предположить, что CD Projekt RED выпустит дополнение в пятницу, 30 июля, перед выходными. Отметим также, что речь идёт именно о небольшом бесплатном DLC; для полноценных крупных аддонов пока слишком рано.
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